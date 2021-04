Algérie: Le CNCA organise un hommage au grand cinéaste feu Amar Laskri

Alger — Le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (CNCA) a organisé, samedi à Alger, un hommage au grand cinéaste feu Amar Laskri et projeté la version numérique de son immortelle œuvre "patrouille vers l'Est" (1974), en présence d'une pléiade de figures cinématographiques et artistiques.

L'évènement a vu également la distinction de l'une des sommités du 7e art algérien, Hacène Benzerari.L'hommage a été marqué par de vibrants témoignages apportés par plusieurs artistes de différentes générations sur le parcours remarquable du réalisateur Amar Laskri, décédé le 1 mai 2015 à l'âge de 73 ans.

A cette occasion, l'artiste Abdelhamid Rabia a rappelé le parcours cinématographique de Amar Laskri, un militant, un moudjahid, un homme de principe et un fervent syndicaliste.

M.Rabia a mis en avant l'attachement du défunt aux valeurs de la Glorieuse révolution dont il a rejoint les rangs depuis son jeune âge, ainsi que ses films primés à l'intérieur et à l'étranger.

De son côté, le président du CNCA, Mourad Chouihi a déclaré à l'APS que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un nouveau numéro du programme "Cinéclub" en vue de braquer la lumière sur le parcours des cinéastes de différentes générations.

S'exprimant à cette occasion, le comédien Hacène Benzerari a retracé, dans son témoignage, les coulisses du film "Patrouille vers l'Est", rappelant les qualités humaines et le haut professionnalisme de Amar Laskri, grâce à qui, plusieurs jeunes talents ont été découverts.

Il a estimé que sa distinction était un signe de reconnaissance à un parcours de plus de 50 ans entre théâtre, cinéma et télévision

Né en 1942 à Ain Al Berda (Annaba), Ammar Laskri figure parmi les réalisateurs algériens de renom. Il compte à son actif plusieurs longs et courts métrages, notamment sur la révolution.

Laskri, qui a poursuivi de hautes études de cinéma, de théâtre et de télévision à Belgrade (ex Yougoslavie) entre 1962 et 1966, a entamé la réalisation des courts métrages en 1967 avant de passer aux longs métrages.

Le défunt avait marqué l'histoire du cinéma algérien, en réalisant plusieurs longs métrages dont l'indétrônable "Patrouille à l'Est" (1974), et "Les portes du silence" (1989).

Il a occupé le poste de directeur du Centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographique (CAAIC) de 1996 à 1998.Les œuvres de Amar Laskri ont moissonné plusieurs prix de festivals internationaux.