Tunisie: Qui est Nora Al Matrooshi, la première femme astronaute arabe ?

- « Nous annonçons la première femme astronaute arabe, parmi deux nouveaux astronautes, sélectionnés sur plus de 4.000 candidats pour être formés à la NASA en vue de futures missions d'exploration spatiale. Félicitations à Nora Al Matrooshi et Mohammed Al Mulla. », a tweeté (en anglais), hier, le Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis (EAU), Sheikh Mohammad ben Rashid Al Maktoum.

La jeune astronaute, ainsi que son homologue masculin Mohammed Al Mulla, suivront une formation au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, selon un communiqué du programme spatial émirati.

Née en 1993 dans l'émirat de Sharjah, Nora Al Matrooshi obtint son diplôme d'ingénieur en génie mécanique de l'Université des Émirats arabes unis en 2015 bétonnée d'une formation à l'Université des sciences appliquées de Vaasa en Finlande. Membre de l'American Society of Mechanical Engineers, elle travaille actuellement en tant qu'ingénieur à la National Petroleum Construction Company (NPCC).

Sa passion pour l'espace a commencé dès son plus jeune âge, puisqu'elle aimait se rendre à des événements d'observation des étoiles, tandis que les cours sur l'espace étaient ses préférés à l'école.

Elle rêvait, toujours, de devenir un jour la première astronaute émiratie.

Au cours de sa carrière, elle pilota, notamment, des projets d'ingénierie pour la Compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (ADNOC).

Nora fut également vice-présidente du conseil des jeunes pendant trois années consécutives à la National Petroleum Construction Company.

Elle supervisa la mise en œuvre de plusieurs projets visant à renforcer l'autonomie des jeunes et représenta son pays à la Conférence internationale des Nations unies sur la jeunesse, lors des éditions de l'été 2018 et de l'hiver 2019.

En 2018, Al Matrooshi participa à l'organisation des Special Olympics IX MENA Games organisées à Abu Dhabi. Et en 2019, elle se porta, également, volontaire pour les Special Olympics World Games.

En 2013, elle fut, aussi, sélectionnée pour le programme 2013 des jeunes ambassadeurs des EAU en Corée du Sud, organisé sous l'égide de la Cour du prince héritier d'Abu Dhabi.

Un génie des mathématiques

Excellente en mathématiques, Nora se classa première des Émirats arabes unis aux Olympiades internationales de mathématiques de 2011.

Dans le domaine de l'exploration spatiale, son modèle n'est autre que le célèbre cosmonaute américain Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune.

Et à titre personnel, Nora aspire à développer davantage le secteur spatial aux Émirats arabes unis et rêve d'atterrir un jour sur la Lune à bord d'un vaisseau spatial émirati.

Al Matrooshi est, également, membre du Takatof de la Fondation des Émirats depuis 2011, et fit partie de l'équipe qui a représenté les EAU à l'Expo Milano 2015.

Elle se porta, également, volontaire pour l'événement F1 à Abu Dhabi en 2015, 2016 et 2017. Les loisirs de Nora Al Matrooshi sont: la lecture, l'écriture, le dessin et l'équitation, et l'observation des étoiles.

Enfin, sa devise dans la vie: «Fais ce qui te rend heureux».