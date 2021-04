Maroc: Tétouan à l'heure de la Rencontre de Sharjah pour l'hommage culturel

Tétouan — La ville de Tétouan a abrité, samedi, la Rencontre de Sharjah pour l'hommage culturel, l'occasion de célébrer la culture et la créativité arabe et maghrébine.

Organisée par le département de la Culture de l'Emirat de Sharjah, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, cette Rencontre, tenue à l'Ecole des métiers et arts nationaux de Tétouan, a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à la chercheuse et investigatrice marocaine, Hasnaâ Daoud, en reconnaissance de sa contribution à la promotion de la culture et du patrimoine marocain et arabe, et à l'enrichissement de la bibliothèque scientifique marocaine et arabe par ses travaux de recherche et d'analyse.