Afrique: Des experts débattent à Ifrane de l'apprentissage tout au long de la vie

Ifrane — Un colloque national sur le thème "les enseignements de la Covid19: vers plus d'ouverture sur l'apprentissage tout au long de la vie" s'est ouvert samedi à Ifrane, avec la participation d'universitaires et de chercheurs marocains.

Cette rencontre de deux jours est organisée par l'Observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, en partenariat avec le Laboratoire des sciences humaines appliquées et l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA) et avec le soutien de l'Université Al Akhaway et du Conseil communal d'Ifrane.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de l'observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie de l'USBMA et en réponse au contexte exceptionnel produit par la crise liée au Covid19 sur le plan de la pratique de l'enseignement et de l'apprentissage.

Selon les organisateurs, cette rencontre sert d'espace pour débattre du concept de l'apprentissage tout au long de la vie en cette conjoncture de crise sanitaire, en s'arrêtant sur son efficacité et la différence entre l'apprentissage tout au long de la vie, la formation à distance et l'auto-apprentissage.

Trois conventions ont été signées à cette occasion entre l'USMBA, la commune d'Ifrane, l'ANLCA et l'université d'Al khawayn et plusieurs autres partenaires, avec pour objectifs la contribution à l'animation de l'espace dédié à la mémoire de la résistance d'Ifrane, l'éradication de l'analphabétisme à Ifrane et la mise en œuvre du plan d'action de l'observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie de l'USMBA.

Le président de l'USMBA, Redouane Mrabet a souligné, à cet égard, la pertinence de cette rencontre sur l'apprentissage tout au long de la vie d'autant plus que ce thème est d'actualité à la lumière des nouvelles mutations dictées par la crise de Covid19, notamment en ce qui concerne l'adoption de l'enseignement à distance en tant que nouvel outil d'apprentissage.

M. Mrabet a mis l'accent sur l'importance des conventions que l'université, qui abrite le centre d'apprentissage tout au long de la vie, a signées en marge de cette rencontre avec ses partenaires notamment la commune d'Ifrane, l'ANLCA et l'université Al Akhawayn d'Ifrane.

Le directeur de l'ANLCA, Mahmoud Abdessamih a souligné, quant à lui, que ce séminaire vise à fédérer les efforts de l'ensemble des acteurs pour promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l'analphabétisme, ajoutant que les recommandations qui sanctionneront cette rencontre refléteront les leçons tirées de la crise sanitaire actuelle de manière à développer davantage ce type d'apprentissage.

Plusieurs thèmes sont au centre du débat lors de cette rencontre, dont l'enseignement à distance au temps de Covid19, la contribution des NTIC dans la résolution de la crise sanitaire dans le secteur de l'enseignement, "l'éducation inclusive, vers un changement radical du paradigme éducationnel", "apprendre à apprendre les langues vivantes" et "la socio-pédagogie de l'apprentissage tout long de la vie".