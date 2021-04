Maroc: Driss Lachguar se réunit avec les militants de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Après la région de MarrakechSafi, Souss-Massa et les provinces de Berrechid, Settat et Benslimane, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a poursuivi sa tournée initiée dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances électorales en se rendant à la fin de la semaine écoulée dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le dirigeant ittihadi y a rencontré les responsables du parti et les élus de la province de Larache. A Tanger, Driss Lachguar a présidé la cérémonie de réouverture du siège historique de l'USFP à Souk Dakhil. «J'ai un sentiment de joie profond en procédant à la réouverture de ce siège où le défunt Abderrahim Bouabid tenait des réunions au début des années soixante-dix. Feu Abderrahmane El Youssoufi et la plupart des chefs historiques de notre parti y tenaient aussi des rencontres. Ce local a connu toutes les batailles réussies de notre parti, ses victoires,... et il le fera à l'avenir», a souligné le Premier secrétaire lors d'une allocution en l'occasion.

A Tétouan, le dirigeant socialiste, qui était accompagné des membres du Bureau politique, Mustapha Ajjab et Mehdi Mezouari, ainsi que du secrétaire général de la Chabiba ittihadia, Abdellah Sibari, a tenu une réunion avec le secrétariat provincial de la ville. Il a également présidé une réunion technique du secrétariat provincial de Chefchaouen pour débattre des mesures et des préparatifs des prochaines élections. Et dans le même cadre, le Premier secrétaire a également tenu des réunions avec les secrétariats provinciaux de M'diq-Fnideq, d'Ouazzane et d'Al Hoceima.