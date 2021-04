Tunisie: Les feuilles de laurier - Saveur et vertus

Le laurier fait partie des plantes aromatiques utilisées dans les pays méditerranéens pour conférer aux plats une saveur inégalée.

Cependant, et outre sa vertu purement culinaire, le laurier agit salutairement contre bon nombre de malaises et de maladies sans pour autant interagir avec d'autres plantes médicinales ou encore des médicaments, ce qui fait de lui, d'ailleurs, un allié-santé par excellence.

Bienfaits digestifs

En effet, les feuilles de laurier détiennent des vertus certaines. Mijotée ou infusée en tisane, cette plante stimule l'appétit et soutient ainsi les personnes en manque d'appétit dans leur lutte quotidienne pour une alimentation suffisamment riche en goût pour être appréciée. Réduit en tisane, le laurier facilite la digestion. Il agit aussi comme remède pour atténuer les spasmes gastriques et autres, intestinaux, tout comme les flatulences. Néanmoins, il convient de souligner que le laurier doit être consommé avec modération, et ce, afin d'éviter son effet vomitif.

Cette plante est caractérisée aussi par des propriétés antiseptiques, antifongiques et antibactériennes. Une lotion à base de laurier infusé ou d'huile essentielle de laurier permet de soulager les infections dentaires. Elle contribue également aux soins antifongiques capillaires et autres, cutanés. Ingurgité sous forme de tisane, le laurier aide au traitement des infections urinaires, apaise les infections d'origine bactérienne, notamment les angines, le rhume, tout comme il soulage les toux grasses et fait baisser la fièvre.

Un remède antirhumatismal

Notons, aussi, que cette plante serait amplement bénéfique pour les personnes sujettes à des douleurs rhumatismales et articulaires. Un massage régulier à base d'huile essentielle de laurier réduirait sensiblement ces malaises.

Il convient aussi de souligner qu'une consommation régulière, mais modérée de laurier permet de réduire et l'indice glycémique chez les diabétiques et le taux du cholestérol. C'est ce qui a été démontré, d'ailleurs, dans une étude réalisée en 2009.

Cela dit, le dosage idéal pour une consommation régulière de laurier s'appuie sur des critères bien déterminés. En effet, pour préparer une tisane à base de laurier, il est important de macérer 15 gr de feuilles de laurier dans un litre d'eau. La consommation de la tisane de laurier ne doit aucunement dépasser trois tasses par jour.