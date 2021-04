Tunisie: Optez pour les accessoires en croco

La peau des animaux, notamment la peau de crocodile, inspire énormément les créateurs de mode ! Originale et luxueuse, elle se porte en sac, en chaussures et peut nous donner un look de fashionista si on les associe bien avec les autres pièces à porter... On vous donne dans ce numéro des conseils pour bien porter le style croco dans vos tenues de tous les jours...

Des mocassins, des boots, des sacs à main de différents styles et modèles, des couleurs variées», en rouge, en noir classique... Les accessoires en crocodile, ou appelé communément « croco », sont très à la mode actuellement. A porter sans modération durant la saision ! Il suffit jute de bien savoir comment marier les articles et bien les accessoiriser pour avoir un joli look d'une femme moderne et élégante !

Comme toute tendance, en matière d'accessoires et de tissu, la peau de croco marque bien évidemment un style très original et distingué pour toutes celles qui veulent la porter. Chic et très classe, la peau de croco est faite pour vous madame !

On la retrouve non seulement dans les chaussures, les sacs à main... mais aussi dans les accessoires comme les portefeuilles ou les ceintures ! Ce sont de véritables bijoux pour toutes celles qui sont fans de cette matière.

En effet, on le sait toutes, la peau du crocodile est considérée comme le cuir le plus luxueux et précieux au monde !

Et évidemment, un sac ou un accessoire en véritable cuir de croco n'est pas accessible à tout le monde ! En revanche, on peut chercher dans les différents boutiques de prêt-à-porter de très bonnes imitations pour paraître toujours classe et à la pointe de la mode.

Pour avoir un look very tendance, vous pouvez vous orienter vers les maroquineries ou l'on vend des accessoires et des fringues traditionnelles pour procurer un sac ou des chaussures en croco. Les produits qui sont en exposition pour la vente sont de bonne qualité et le rapport prix-qualité est très adéquat.

Mais si vous voulez orner votre look avec une touche en croco, évitez tout de même les fashion faux pas et le total look en croco trop sophistiqué. Optez pour un style épuré, simple avec une seule pièce en croco, à savoir les chaussures ou le sac avec une tenue simple, par exemple une robe longue ou courte et classique en noir, sinon des pantalons en tissu noir avec un blaser long et over size.

Pour bien vous démarquer et être à la mode, sachez bien marier les tendances, par exemple accessoirisez votre chemise en blanc uni par une ceinture en croco et portez des leggins juste en bas. Côté chaussures, optez pour les bottines en daim ou les cuissardes, toujours fashion, very in et hyper-classes.

Si vous choisissez d'orner votre tenue avec un accessoire en croco, alors optez pour le sac seau, une pièce très tendance et chic à s'offrir et à porter sans modération. Idem pour les minaudières de petites tailles que l'on trouve en croco dans les magasins de prêt-à-porter à prix plus au moins raisonnable.

Pour être stylée, portez des chaussures croco en semelles plates avec une petite robe en noir qui donnera une touche très chic et élégante à toute la tenue. Ornez le tour avec un sac à main imprimé croco so chic, so trendy pour un style casual, mais attention, à éviter comme on vient de le dire le too much !

On peut facilement adopter cette pièce mode comme un basique et la porter tous les jours avec nos tenues super chic. Il suffit juste d'éviter de la porter avec un look trop strict comme la jupe droite qui s'arrête juste en dessous du genou, les talons et le chignon. A porter le sac en croco avec des tenues plutôt décontractées et très trendy.

Le croco marche évidemment avec une longue jupe et un perfecto basique, vous seriez juste canon !

Il vous suffit de jouer sur les matières, les couleurs et les tendances pour avoir un look très moderne et le tour est joué ! Vous restez toujours la plus belle des fashionista !