Tunisie: Produits cosmétiques bios - Une composition plus saine

La pharmacie est toujours considérée comme un lieu sûr pour toutes sortes de produits, allant des soins de la peau, corps, cheveux et même du maquillage. Cependant, avec la tendance des dernières années, les produits certifiés Bio ne sont pas pléthoriques dans les pharmacies.

Pour ce fait, beaucoup de consommateurs se sont tournés vers des marques bios. Que nous ayons des problèmes de peau ou pas, personne ne veut utiliser des produits à composition pas du tout «clean», c'est que ces marques bios nous proposent des ingrédients naturels et une composition qui l'est tout autant, sous l'ombrelle du mouvement Cruelty free (non testé sur les animaux) et Vegan.

Les bienfaits de ce genre de marque sont une belle peau, protégée, mais aussi réparée. Et c'est d'ailleurs ce que promet une marque grâce à «la subtile association de l'huile d'argan et l'aloe vera»... Allant du fond de teint sans filtre chimique, au mascara pour yeux sensibles, mais qui est aussi un soin, plus besoin de trancher entre soin et esthétique... Que demander de mieux !

La tendance du Bio ne concerne pas uniquement la peau, mais aussi l'environnement. Beaucoup de marques bios ont recours à des sacs écolos et biodégradables avec aussi moins d'emballage et de packaging nocifs à l'environnement.

Mme Houda nous a donné son avis sur ces marques bios, qu'elle utilise depuis un moment déja. Elle explique : «J'ai découvert les marques bios par pur hasard lors d'un voyage avec des copines. En discutant, j'ai fait référence à ma chute de cheveux et que je voulais à tout prix y remédier. C'est là qu'une de mes amies m'a parlé des produits bios. Je me suis donc laissée convaincre. Et ça a fonctionné. Ma chute de cheveux était d'abord beaucoup moins remarquable, pour au final ne plus en souffrir...

En ce qui concerne Hiba, une étudiante et consommatrice également de produis de soins et de cosmétiques bios, elle nous a aussi donné son avis. «Je l'ai découvert par leur système de parrainage. Une amie m'en a parlé et s'est pointée avec son catalogue en main et a fait tout un speech vantant les mérites de cette marque. Au début, j'étais plutôt septique, pour être honnête, mais je me suis laissée tenter et j'ai acheté un mascara. Après plusieurs utilisations, je n'ai pas remarqué de chute de cils comme c'était le cas avant».

Idem pour Leyla, qui a substitué ses produits cosmétiques et d'hygiène achetés assez chers dans les pharmacies par les produits bios que proposent certaines marques à prix plus ou moins abordables, mais avec une composition dont elle est sûre qu'elle est beaucoup plus saine que d'autres produits à composition chimique. Cette femme, qui a dépassé la quarantaine témoigne à ce sujet, en précisant que c'est sa dermatologue qui lui a recommandé l'utilisation de certains produits bios, ne contenant pas de produits chimiques néfastes pour la peau et la santé. «J'ai un problème de peau pour lequel je consulte chaque mois ma dermato qui m'a orientée finalement sur les produits bios pour un premier essai après les résultats non considérables suite à l'utilisation de produits pharmaceutiques. Et ça a bien marché pour le moment. Nous avons remarqué une évolution quant au traitement suivi pour diminuer le problème d'acné. Et depuis, je suis devenue une fidèle acheteuse de ces gammes qui proposent des produits vraiment top pour le visage, le corps et les cheveux. Même en ce qui concerne les produits d'hygiène, j'ai opté pour les déodorants, les dentifrices... qui ont une composition plutôt saine et j'observe de bons résultats. C'est mieux que d'autres produits qui ont, peut-être, à long terme des effets néfastes sur la peau et la santé», témoigne Leyla

Les produits bios, tendance actuelle, sont évidemment plus sains que les autres que l'on trouve dans les parfumeries, les pharmacies et autres boutiques pour cosmétiques. On s'oriente aujourd'hui vers ces gammes pour ne pas maltraiter sa peau, ses cheveux, ses ongles et son corps...