Maroc: Salé - Annonce des lauréats du concours de conception artistique d'une sculpture métallique monumentale inspirée des tourelles de cierge

Rabat — Les trois lauréats du concours de conception artistique d'une sculpture métallique monumentale inspirée des tourelles de cierge ont été annoncés, samedi à Salé, lors d'une cérémonie restreinte en raisons des mesures sanitaires préventives décidées par les autorités publiques.

Ainsi, Meriem Karim a décroché le premier prix, Youssra Benali le second alors que le troisième prix a été remporté par Younes Lamghari, a annoncé la Fondation de Salé pour la Culture et les Arts dans un communiqué, précisant que les porteurs de projets gagnants ont reçu, lors de cette cérémonie, des récompenses financières de la part de la Fondation en reconnaissance de leurs efforts et pour les inciter à davantage de persévérance.

L'évaluation et la classification des projets portés par les candidats issus des villes de Agadir, Casablanca, Fès, Kénitra, Rabat et Tétouan, a été supervisé par un jury composé de spécialistes dans les domaines du patrimoine, du design, de l'ingénierie et de l'industrie minière, qui compte notamment Mohamed Lotfi Lamrini (expert en politiques culturelles), Imane Bennani (ingénieure, directrice de l'École d'architecture de l'Université internationale de Rabat), Rachid Al Andaloussi (architecte et acteur culturel), Fayçal Cherradi (ingénieur et expert en patrimoine) et Yassir Al Hassouni (ingénieur et directeur d'une entreprise de métallurgie), souligne la Fondation.

Le jury a ainsi salué l'initiative de la Fondation de Salé pour la culture et les Arts quant à l'organisation de ce concours qui contribue à encourager et développer le potentiel d'innovation des jeunes créateurs dans le domaine du "design", a poursuivi le communiqué, faisant observer que la richesse des approches et la diversité des angles artistiques des œuvres créatives en compétition, ainsi que le nombre honorable de participants, malgré la difficulté de conjuguer l'aspect purement créatif aux techniques imposées par les règles du concours (taille de la sculpture, mouvements de rotations mécaniques et flux de lumières).

La Fondation de Salé pour la Culture et les Arts, promotrice de l'initiative, avait lancé du 14 novembre 2020 au 30 janvier 2021, un appel à candidature adressé aux artistes, designers et aux étudiants des écoles d'architecture et des beaux-arts, pour la participation au concours de conception artistique d'une sculpture métallique monumentale inspirée des tourelles de cierge.

Ce concours a pour vocation de contribuer à la revitalisation de la vie culturelle de Salé, à travers l'encouragement de la créativité autour des symboles identitaires inspirés du patrimoine de la ville et la doter d'une œuvre artistique à la mesure de la renommée et la particularité de son festival de procession des cierges.