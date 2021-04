Maroc: M. Benchaaboun souligne la nécessité de déployer des efforts pour assurer un "accès équitable" aux vaccins

Rabat — Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaaboun, a souligné la nécessité de déployer des efforts pour assurer un accès équitable, juste et abordable aux vaccins et encourager la production de vaccins dans les pays en développement.

Intervenant à l'occasion de la 103ème réunion du Comité de développement (CD) conjoint du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) tenue vendredi dernier, M. Benchaaboun a salué l'appui apporté par le GBM à l'initiative relative aux vaccins destinés aux pays en développement, selon un communiqué du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.

Lors de cette rencontre organisée à l'occasion des réunions de printemps 2021 du GBM et du FMI, le ministre, en sa qualité de président du groupe de pays constitué du Maroc, de l'Afghanistan, de l'Algérie, du Ghana, de l'Iran, du Pakistan et de la Tunisie, a prononcé une déclaration consacrée à des thématiques relatives principalement à "la réponse du GBM à la crise du Covid-19" et à "l'accès équitable et abordable des pays en développement aux vaccins".

Dans ce cadre, il a souligné l'ampleur des besoins de financement des pays en développement pour faire face aux impacts de la crise du Covid-19 et qui se feront de plus en plus pressants au cours des prochaines années, a précisé la même source.

Compte tenu du rôle important que peut jouer le secteur privé dans la dynamique de développement, M. Benchaaboun a lancé un appel au groupe de la Banque mondiale en vue de créer davantage de synergies entre les institutions du groupe, notamment la SFI et MIGA.

Dans le même sillage, il a mis l'accent sur l'importance d'un renforcement de la coordination et de la coopération avec le FMI et la communauté des institutions internationales afin de relever le défi de la rareté des ressources financières pour le développement.

Le Comité de développement se réunit deux fois par an, à l'occasion des réunions de printemps en avril et des assemblées annuelles en octobre, pour débattre des problématiques fondamentales du développement, de la mobilisation des ressources financières pour les pays en développement, du commerce mondial et de l'environnement.