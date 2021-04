Cote d'Ivoire: L'Ong la main sur le cœur distribue 300 kits alimentaires aux enfants défavorisés de koumassi.

L'Ong, "la main sur le cœur" a procédé à la distribution de 300 kits alimentaires aux enfants défavorisés de la commune de Koumassi au sud d'Abidjan le samedi 10 avril 2021.

Ce sont les quartiers de Zoé Bruno et Divo dans la commune de Koumassi qui ont reçu la caravane de solidarité de l'ong "la main sur le cœur" avec à sa tête le secrétaire général Ernest Édoukou. 300 enfants identifiés à l'avance, ont reçu chacun un kit alimentaire complet composé du tchep (riz) avec de la viande , d'eau minérale et de sucrerie.

Pour M. Édoukou, l'activité du jour s'inscrire dans la continuité des actions sociales que l'ong "la main sur le cœur" pose depuis 2018 avec des dons de kits scolaires dans les écoles des communes d'Adjamé, Locodjoro (Attécoubé, ndlr), Port-Bouët.

S'agissant des ressources dont elle dispose pour financer ses activités sur le terrain auprès des personnes vulnérables, M. Édoukou affirme que l'Ong "la main sur le cœur" fonctionne sur fond propre.

« C'est sur les cotisations des membres et des bénévoles. On a pas encore de mécène on peut dire les seuls mécènes qu'on a c'est notre bureau exécutif national à travers le président Jean-Moise Charlot et la vice présidente Mme Simone Koné », a réagit le secrétaire général.

Il a toutefois fait appelle aux partenaires et aux bonnes volontés pour les aider à soulager plus de personnes démunies. À cet effet, il salue les communes dans lesquelles l'organisation opère à savoir Koumassi et Port-Bouët pour les dispositions prises par les différents maires afin de les accompagner dans leur mission.

Créée en 2018, l'Ong "la main sur le cœur" est une organisation apolitique et non confessionnelle qui intervient dans le domaine de l'humanitaire, l'entraide sociale.

Elle compte dans les prochains mois couvrir toute la Côte d'Ivoire et étendre ses activités sur les questions liées à la prise en charge des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées.