Sénégal: Protection de la plateforme gazière Grand Tortue/Ahmeyim - Les premiers caissons du brise-lames prennent forme

Au môle 8 du Port autonome de Dakar (Pad), les travaux de construction des caissons géants (16 000 tonnes chacun) devant servir de brise-lames pour protéger la plateforme d'exploitation du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, vont bon train. Sur les 21 prévus, un est déjà achevé, quatre sont en finition et un autre vient de démarrer. L'ensemble doit être livré d'ici la fin de l'année.

C'est un puzzle géant qui, doucement, est en train de se constituer. Au môle 8 du Port autonome de Dakar (Pad), les caissons qui doivent servir de brise-lames pour la protection de la future plateforme d'exploitation du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim commencent à prendre forme. Sur les 21 blocs géants devant être fabriqués, les cinq sont déjà debout et un sixième vient à peine de démarrer. « Le moins avancé est au stade du radier, donc la partie basse. Le plus avancé est prêt pour la mise à l'eau dans les prochains jours », assure Antoine Bidault, Directeur d'Eiffage Génie civil Marine en charge de ce gigantesque chantier. Chaque caisson est large de 28 mètres, long de 58 mètres de long et fait 32 mètres de hauteur (soit l'équivalent de 11 étages), pour un poids total de 16 000 tonnes. Le cycle complet pour fabriquer un seul caisson est de 54 jours, précise M. Bidault.

L'exploitation du champ gazier à la frontière sénégalo-mauritanienne devant démarrer au plus tard en 2023, Eiffage Génie civil Marine a entamé une vraie course contre la montre pour livrer ces caissons qui, mis bout-à-bout, s'étireront sur un kilomètre. Une fois construits, ils seront, dans un premier temps, en flottaison dans la zone du Port autonome de Dakar, puis remorqués vers Saint-Louis pour servir de brise-lames qui protégeront la future plateforme d'exploitation du gaz. Sur le chantier, 1700 travailleurs de 38 nationalités différentes, dont 93 % de Sénégalais, se relaient tous les jours pour que les délais soient respectés.

Le vendredi 9 avril, une visite du site a permis de constater le fourmillement qui règne sur les lieux. Au milieu de ces blocs géants en béton au pied desquels trônent des tonnes de fer à béton, les ouvriers ne rechignent pas à la tâche. « Nous travaillons simultanément sur les six caissons. Nous devons finir la production de l'ensemble avant la fin de l'année. Pour l'instant, nous sommes dans les délais », ajoute le chef du chantier devant le Directeur général du Port autonome de Dakar, Ababacar Sedikh Bèye, et le Président-directeur général d'Eiffage, Gérard Senac.

Selon Antoine Bidault, la mise à l'eau du premier caisson est prévu en début juin parce que, dit-il, compte tenu des houles, la bonne période d'installation se situe entre juin et octobre. « Donc, nous nous préparons à commencer à poser le premier caisson courant juin. Le transport débutera fin mai. Sur le site de la future plateforme, nous avons déjà mis plus d'un million de tonnes de cailloux au fond de la mer pour préparer l'assise des caissons », ajoute-t-il. Le champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim se trouve à 170 kilomètres des côtes sénégalo-mauritaniennes, mais la plateforme qui traitera le gaz sera installée à 10 kilomètres du littoral à cheval sur la frontière entre les deux pays.

ABABACAR SEDIKH BЀYE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT AUTONOME DE DAKAR

« Ce projet est une fierté »

Le projet de fabrication des caissons est assez illustratif de ce que le Pad va devenir : un hub logistique et industriel régional comme le souhaite le Chef de l'État, estime le Directeur général du Port autonome de Dakar. « Ce projet est une illustration de ce que nous voulons faire en termes d'attraction des investissements étrangers au Sénégal. Il faut favoriser et multiplier ce genre de chantier. En plus des 1700 emplois directs, il y a plus de 2000 emplois indirects. Et ce n'est pas moins d'une quinzaine d'entreprises qui sont impactées dans les travaux », dit-il.

Ce chantier a vu le jour au Sénégal grâce à une franche collaboration entre Eiffage et le Port autonome de Dakar, car il a fallu gagner sur la mer, à l'arrière du môle de Dakar, 12 hectares pour créer la plateforme de fabrication de ces caissons. Les travaux de dragage et de remblai avaient démarré en juin 2019. « Là où nous sommes, il y a encore quelques mois, c'était de l'eau. Cet espace qui comprend un quai de 200 mètres dragué à 7,5 mètres reviendra plus tard au port », souligne M. Bèye. Non sans rappeler que ce chantier a fait l'objet d'un appel d'offres international gagné par Eiffage en relation avec le Pad. Une collaboration qu'il entend poursuivre sur d'autres chantiers. Cette bonne entente entre les deux structures est confirmée par le Pdg d'Eiffage. En effet, « sans la complicité et le partenariat avec le Port autonome de Dakar, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et cette collaboration ne date pas d'aujourd'hui, mais de 1926 », confirme Gérard Senac.

SELON LE PATRON DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION ET DES BTP

Eiffage est en phase avec la Convention collective

Dernièrement, certains ouvriers ont dénoncé, par voie de presse, des conditions difficiles de travail sur le chantier de construction des caissons. Interpellé sur la question, le Directeur d'Eiffage Génie Civil Marine, Antoine Bidault, assure qu' « Eiffage est en conformité avec la loi ». À l'en croire, Eiffage offre même des salaires bien au-delà de ceux fixés par la Convention collective des Btp. Mieux, dit-il, pour ce chantier, des systèmes de primes spécifiques ont été créés de manière à rémunérer les ouvriers à la hauteur de leur engagement. Ce, sans compter les avantages sociaux comme le repas gratuit et la prime de panier. Des propos que semblent confirmer Diaraf Alassane Niang, Secrétaire général national du Syndicat des travailleurs de la construction et des Btp. Après avoir joué les bons offices pour que la sérénité revienne sur le chantier, il admet qu' « Eiffage est en phase avec tout ce qu'un travailleur doit avoir en fonction de la Convention Btp ». M. Niang met la saute d'humeur de l'autre jour sur le compte de la non-maîtrise de certains aspects du Code du travail par certains travailleurs. « Beaucoup parmi eux sont à leur premier contrat ; ils ne savent pas lire un bulletin de salaire, ne comprennent pas le fonctionnement des heures supplémentaires... », explique-t-il.