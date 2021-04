Madagascar: Football - Pro League - Un retentissant quadruplé de Niasexe

La CNaPS Sports Disciples est en train de remonter la pente pour éviter la relégation

Journée à marquer d'une pierre blanche samedi au Stadium Elgeco avec ce premier quadruplé de Niasexe qui entre ainsi dans la légende de cette Orange Pro League. Une prestation remarquable qui a permis à son équipe, la CS Disciples FC, de battre Zanakala sur le score de 5 buts à 2.

La CNaPS Sport Disciples FC est en train de retrouver des couleurs au point de sortir de la zone de relégation, un de son principal objectif après un début laborieux dans cette conférence Sud pourtant moins relevée que celle du Nord.

En fait et en l'absence de Tojo Kely et de Lalaina, le collectif fonctionnait très bien avec les déboulés à l'aile de Zolou dont les centres trouvaient Niasexe qui s'en donnait à cœur joie au grand dam du portier fianarois David.

L'ancien attaquant de la CNaPS qu'on disait vieillissant a fait mentir les mauvaises langues pour signer un retentissant quadruplé au cours de la première période (12è, 14è, 25è et 27è). Autant le dire un camouflet pour Zanakala devenu méconnaissable même si dans un sursaut d'orgueil Frank réduisit le score avant la mi-temps (45 + 1).

Mais dès l'entame de la seconde mi-temps, Hasina aggrava le score d'un tir magistral de 30m. Dès lors, la CSDFC fit tourner son effectif pour mieux voir, selon son entraîneur Mamisoa Razafindrakoto, le onze de départ qui sera opposé à l'Ajesaia pour la semaine prochaine.

Toutefois, Zanakala marqua un second but par Tolotra (86è) sur un ballon lâché par le gardien ivoirien Stéphane Opinion. Mais c'était sans conséquence car le but était atteint pour les protégés de Rija Andriamiariniriantsoa notamment en faisant oublier le naufrage concédé devant l'Uscafoot.

A noter que ce CSDFC - Zanakala a été dirigé de main de maître par un Abdoul Ohabee Kanoso plein d'autorité. Quant au match entre l'Ajesaia et l'AS Adema, il s'est soldé par une victoire d'Ivato sur le score de 2 buts à 0. L'Adema a marqué très tôt par Thane (14ème) sur une superbe tête. Fabien rajouta un second but à la 34ème mn en prenant Manda à contrepied. Le score en resta là car le coach de l'Adema, Roro Rakotondrabe, bétonna sa défense en sortant les deux buteurs. A raison du reste car cette victoire lui offre la première place de cette conférence Sud.