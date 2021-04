Madagascar: Rugby - Francis Ntamack, nouveau coach des Makis

Francis Ntamack est le nouveau coach des XV Makis de Madagascar.

Les Makis à XV sont désormais sous la houlette de l'ancien international français, Francis Ntamack. Il travaillera gracieusement pour l'équipe nationale dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023.

C'est officiel. Le Malagasy Rugby l'a annoncé de manière officielle samedi, Francis Ntamack est le nouveau coach des XV Makis de Madagascar. L'ancien international français aura la lourde tâche de conduire les Makis à la Coupe du Monde 2023 en France. Né le 15 novembre 1972 à Lyon, il était un joueur français de rugby à XV et a joué avec l'équipe de France au poste de troisième ligne centre (1,88 m pour 95 kg). Il est le frère d'Émile Ntamack, joueur international et entraîneur de rugby à XV. Francis Ntamack a joué dans de nombreux clubs en France. Il n'est ni un simple consultant ni un simple éducateur, c'est un grand champion de son époque. Il a brillé à Meyzieu, au Stade toulousain, un club avec lequel il est devenu champion de France 1996. Il a joué le plus longtemps à l'US Colomiers avec lequel il a disputé la finale du championnat de France 1999-2000. Il a remporté le titre de champion de France de Pro D2 2006 au Stade saint-gaudinois rugby XV. Ce palmarès prouve que Francis Ntamack est un vrai rugbyman, un expert qui connaît et maîtrise parfaitement cette discipline.

Ticket Mondial. Pour revenir sur sa mission, Francis Ntamack dirigera les Makis à la Coupe du Monde 2023. La première phase de qualification aura lieu au mois de juillet prochain. En effet, 12 pays africains répartis en quatre poules de trois équipes seront en quête de cette qualification. Madagascar évoluera dans la poule A avec la Namibie et la Côte d'Ivoire. Les deux premiers pays de chaque poule seront qualifiés pour la deuxième phase en 2022. A l'issue de ce tournoi, le champion représentera le continent africain à ce sommet international, tandis que le vice-champion pourra encore tenter sa chance à travers d'un tournoi de repêchage. « Francis Ntamack sera aussi notre consultant puisque Philippe Canitrot n'est plus disponible en raison de son travail à La Réunion. On a eu une discussion et il veut assurer la qualification des Makis à la coupe du monde 2023. Son contrat n'est pas encore défini mais il veut le faire bénévolement. D'autant plus qu'il réside à Madagascar,» a fait savoir le directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa.