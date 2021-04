Burkina Faso: FC Nantes - Malgré tout, Alban Lafont croit au maintien

Défait à Rennes ce dimanche à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, le FC Nantes se met sérieusement en danger. 19e du championnat avec seulement 28 points, les Canaris doivent se battre sérieusement au cours des six journées restantes pour ne pas être relégués.

Portier du FC Nantes, Alban Lafont ne se laisse pas gagner par le découragement. Malgré tout, le gardien, qui a également des origines burkinabé, croit encore au maintien.

« Est-ce qu'on a la capacité de relever la tête ? Oui clairement. On a des très bons joueurs dans l'effectif, avec une bonne mentalité. On va travailler et essayer de prendre des points face à Lyon », a-t-il dit après le match contre Rennes.

Lafont reconnait toutefois que leur moral a été touché par cette énième défaite.

« Oui il est touché depuis un moment déjà. On vit une période compliquée. Tant que le championnat n'est pas fini, on ne va pas lâcher et tout donner jusqu'au bout ».