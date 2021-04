Burkina Faso: Nouveau temps pour la démocratie/Tanghin Dassouri - L'ex-maire, Adama Zongo, s'engage aux idéaux du parti

Le représentant du NTD à Tanghin Dassouri, Adama Zongo, a appelé à la paix et invité les militants à aller dans la même direction.

Le président du parti Nouveau temps pour la démocratie (NTD), Vincent T. Dabilgou, a rencontré, le samedi 10 avril 2021, les militants et militantes de la commune de Tanghin-Dassouri.

Pour mettre les militants en ordre de bataille, à l'occasion des futures échéances électorales, les responsables du Nouveau temps pour la démocratie ont entrepris une tournée dans plusieurs localités du pays. A cet effet, une délégation du bureau politique national du parti a rencontré les militants de Tanghin-Dassouri dans la soirée du samedi 10 avril 2021. Le président du NTD, Vincent T. Dabilgou, a salué la contribution des militants pour la victoire du candidat Roch Marc Christian Kaboré lors de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Il a exprimé sa satisfaction au regard de l'engagement politique de la jeunesse de Tanghin Dassouri et la mobilisation du jour.

Pour lui, le choix d'appartenance à la majorité présidentielle s'explique du fait que le parti au pouvoir incarne la vision du développement. Laquelle ambition, a-t-il fait savoir, s'inscrit en droite ligne des aspirations de la jeunesse. « Dans le développement, il n'y a pas de fin parce que les besoins des hommes sont infinis », a-t-il-laissé entendre. Selon lui, avant d'enclencher tout acte de développement, il faut être dans le « bon camp ». Et d'ajouter que le programme du président du Faso prend en compte les besoins de la jeunesse. Le président du NTD, a dit, par ailleurs, être venu apporter son soutien à l'ancien maire de la localité et ex-militant du Congrès pour la démocratie et le progrès, Adama Zongo.

A son avis, la décision de celui-ci de rejoindre le NTD est une preuve qu'il est satisfait du bilan du président Roch Marc Christian Kaboré. « Nous sommes venus pour dire notre satisfaction et accueillir Adama Zongo, l'ancien maire de Tanghin Dassouri. Les portes du parti et de la majorité lui sont désormais ouvertes », a affirmé Vincent Dabilgou. A sa suite, Adama Zongo a laissé entendre que son choix d'adhérer aux idéaux du NTD relève d'une conviction que c'est un parti qui a de l'avenir. « C'est dans le processus de développement que nous avons décidé de nous engager avec le NTD », a-t-il soutenu.

Un choix, a-t-il avancé, qui est celui d'un militant à la base et dont l'objectif est de contribuer au développement du pays. L'ex-maire de la commune de Tanghin Dassouri a réitéré l'engagement de la population à accueillir le parti de Vincent Dabilgou. Pour ce faire, il a exhorté les uns et les autres à se faire mutuellement confiance. « Le passé reste le passé », a-t-il soutenu. Pour lui, il est important de regarder dans une seule direction pour le développement de ladite commune. En renouvelant son engagement à faire rayonner le NTD dans sa localité, M. Zongo a invité les habitants à la cohésion sociale et au pardon.