Congo-Kinshasa: DDC - Revoici Jean-Marie Ingele Ifoto !

S'était-il hiberné pour resurgir avec de nouvelles stratégies politiques pour l'avenir glorieux de son parti politique, la Dynamique pour la Démocratie au Congo ? Qu'à cela ne tienne, l'essentiel de ses prochaines actions le dévoilera. Tenez ! 4 ans après, revoici Jean-Marie Ingele Ifoto sur la scène politique. Après avoir assumé les fonctions de Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques au Gouvernement Tshibala, en 2017, le Président du parti politique Dynamique pour la Démocratie au Congo a signé son retour ce samedi 10 avril 2021 lors d'une passation civilisée tenue au Centre d'Etudes pour l'Action Sociale (CEPAS), avec le Président Intérimaire et Secrétaire Général du parti, Gaston Gebanga Makpoplo.

Il sera secondé par le Député Lumeya Dhu Malegi qui, à son tour, a pris la place de Madame Faustin Celegbe. Par la même occasion, un séminaire de renforcement des capacités à l'attention des cadres de ce parti membre du Front Commun pour le Congo s'est tenu autour du thème "La reconfiguration politique à l'ère de la Covid-19". Ce séminaire a connu les interventions de Jean-Marie Ingele Ifoto, Président de la DDC, du Père Abbé José Pundu, de l'expert en questions électorales en RDC Jérôme Bonso et du Secrétaire Général du parti Gaston Gebanga Makpoplo. Chacun, dans un timing chronométré et respecté, a développé une sous-thématique en l'actualisant aux enjeux de l'heure dans le pays.

En effet, il était question pour cette formation politique qui s'apprête à célébrer ses 10 ans d'existence, de procéder à un énième renforcement des capacités de ses cadres pour se préparer à affronter les défis qui se profilent à l'horizon, entre autres, les élections à tous les niveaux prévues en 2023.

S'exprimant enfin publiquement après un long moment de suspense, le Député National élu de la circonscription de la Funa, Jean-Marie Ingele Ifoto a échangé avec ses camarades et autres invités sur l'historique et les perspectives d'avenir de son parti.

Au cours de son intervention qui a duré quatre-vingt dix minutes (90) minutes, il a développé des sujets portant sur la problématique autour de la reconfiguration politique, les enjeux majeurs sur la cohésion nationale, la légitimité et la stabilité des institutions.

Pour sa part, le Père Abbé José Pundu a édifié les cadres de cette formation politique sur le pilier de la démocratie participative et la réconciliation. Dans son speech, ce prélat catholique a situé le problème qui mine le processus de décollage du développement des congolais, qu'il juge d'ordre anthropologique, ce qui veut dire que la société congolaise est en panne de leader, d'homme politique visionnaire et de poigne.

A son tour, Jérôme Bonso, Président de la plateforme Agir pour des Elections Transparentes et Apaisées (AETA), a orienté son message autour du thème : "Les partis politiques et le processus électoral, quelle réforme pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC ?". Ce technique et expert en questions électorales de la RD. Congo n'a pas choisi quatre chemins pour fustiger la présentation des animateurs de la chose publique et la classe politique qui tentent, d'une manière ou d'une autre, d'aveugler l'opinion sur la mise en place prématuré des animateurs de la centrale électorale avant de vider, de prime abord, tous les préalables.

Ces préalables concernent la nécessité de visiter la loi organique portant Organisation, attribution et compétence de la CENI. Selon Jérôme Bonso, l'obligation d'organiser les élections en 2023 s'avère indispensable et il met en garde les semeurs de confusion sur des matières pré-électorales, notamment le recensement de population et celui des électeurs.

A la fin de cette activité, Lumeya Dhu Malegi, Député et Vice-président de la Dynamique pour la Démocratie au Congo, a signalé un rendez-vous futur avec la presse, où le Président National, le Député Jean-Marie Ingele Ifoto fixera l'opinion sur la position du parti.