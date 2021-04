Angola: Election du nouveau secrétaire du MPLA à Huila

Lubango (Angola) — Les membres du MPLA de la province de Huíla ont élu samedi Nuno Mahapi Dala, premier secrétaire provincial de ce parti, en remplacement de Luís Nunes.

Lors de la 8e Conférence provinciale extraordinaire du parti, le politicien a été élu avec 580 voix pour et deux contre.

S'exprimant à l'issue de la cérémonie, Nuno Mahapi Dala a remercié le «vote de confiance» déposé par les militants.

"Avec ce résultat, je ne peux que dire qu'il suffit de mots et on passe à l'essentiel: résoudre les problèmes du peuple", a-t-il déclaré.

De son côté, le premier secrétaire sortant, Luís Nunes, a souligné que le MPLA continuera à compter sur ses militants pour cimenter le principe de bonne gouvernance, car "ce qui appartient au peuple ne doit pas être détourné".

Pour cette raison, il a déclaré que chaque militant doit rester attentif et dénoncer les actes qui remettent en cause les institutions légalement constituées, ainsi que la paix, la démocratie, la réconciliation et l'unité nationale.

À son tour, le coordinateur du groupe de suivi du Bureau politique du MPLA de la province de Huíla, Jorge Dombolo, a félicité le 1er secrétaire élu et a souligné le travail de Luís Nunes à Huíla.

Nuno Mahapi Dala a rejoint l'Organisation des Pionniers d'Angola (OPA) en 1980. En 1993, il a rejoint la JMPLA par l'intermédiaire du Comité des étudiants angolais de l'île de la jeunesse de la République de Cuba et en février 2003, il a rejoint le MPLA.

En 2018, il a été élu membre du Comité central du MPLA.

