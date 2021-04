Congo-Kinshasa: Gestion des ressources en eau du bassin du Congo - Prof. Raphaël Tshimanga propose une solution pour accompagner le Gouvernement

Le Directeur du Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo (CRREBac), le Professeur Raphaël Tshimanga, accompagné de ses assistants, a présenté un outil permettant au Gouvernement congolais de relever les défis du développement à partir du secteur de l'eau. C'était au cours d'une conférence scientifique à l'Institut Géographique Congolais (IGC). En présence de plusieurs cadres de l'IGC, de plusieurs structures des chercheurs en écosystème, ce professeur et hydrologue a décrit le nouveau système d'information dénommé Congo Basin Catchment Information System (CB-CIS).

C'est une interface de connaissance qui fournit des informations de haute portée scientifique et en temps quasi réel sur la structure, les processus et les fonctions des ressources en eau à l'échelle des sous bassins versants, mieux «unité de gestion des ressources en eau», ainsi que sur les impacts des changements dans l'environnement physique et la société.

En vue de contribuer à la planification et aider à la prise de décision de gestion intégrée des ressources, Raphaël Tshimanga, professeur hydrologue à l'Université de Kinshasa et directeur du CRREBac, a mis sur pied CB-CIS, un outil de planification qui sectorise le Bassin du Congo en unités de gestion des ressources en eau. Il rend disponible les informations adéquates, nécessaires à la Gestion Intégrée des Ressourcées en Eau à l'échelle de ces unités. Ce système fournit des lignes directrices cohérentes pour faciliter la résilience des communautés face aux effets néfastes des changements environnementaux.

CB-CIS et son contenu

Premier système d'information sur les ressources en eau dans le Bassin du Congo, il comprend plusieurs unités de gestion des ressources en eau. La partition est faite pour l'ensemble du Bassin du Congo sur la base d'un critère approprié, notamment le gradient topographique, l'inclusion des systèmes socio-économiques et anthropiques, et l'hydronymie.

Selon le professeur Raphaël Tshimanga, Cet outil de gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, CB-CIS permet d'accéder aux informations thématiques du réseau hydrographique du bassin du Congo. Il s'agit de l'identification administrative et la classification régionale de l'unité ; du climat ; des caractéristiques physiographiques et occupation des sols ; de l'hydrologie ; des risques (inondation, stress, qualité de l'eau et pollution) ; du potentiel et usages de l'eau ; et autres informations et liens externes.

Avantages du CB-CIS

A en croire le patron du CRREBac, CB-CIS offre plusieurs avantages. Il permet d'améliorer les connaissances scientifiques sur la dynamique du système des ressources en eau du Bassin du Congo, leur distribution dans le temps et l'espace, les interactions dont elles font l'objet ; fournir un cadre des mesures pour orienter les investigations hydrologiques, et rendre disponibles les informations là où les mesures du sol sont inexistantes ou quasi impossibles à obtenir, ce qui permettra de vérifier les hypothèses et de développer de nouvelles approches prédictives et robustes pour traiter les questions de gestion de l'eau dans des conditions des changements environnementaux.

Il permet également d'inventorier les ressources disponibles à l'échelle locale, évaluer leurs potentialités ou leur valeur économique et orienter les investissements. Ce, pour améliorer l'accès aux services des ressources en eau, et procéder à des analyses sur des régions selon leurs potentialités et aussi leur sensibilité aux perturbations naturelles et anthropiques (gage des pratiques rationnelles de conservation et gestion des ressources en eau).

Avantages de l'outil pour les parties prenantes

Le bassin du Congo étant partagé par 9 pays, dont la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine, la République du Congo, le Cameroun, la Tanzanie, l'Angola, le Rwanda, le Burundi et la Zambie, le système mis sur pied par l'hydrologue Raphaël, va aider les parties prenantes à établir un langage commun et une communauté de pratique pour les questions communes de gestion et d'aménagement dans le Bassin du Congo.

CB-CIS et les enjeux de l'heure

L'outil du CRREBac donne des réponses fiables aux enjeux de l'heure sur la sécurité de l'eau dans le Bassin du Congo, notamment : le transfert d'eau, le changement climatique et les risques des catastrophes naturelles, la qualité de l'eau et la pollution des cours d'eau, ainsi que l'accès amélioré aux services des ressources en eau (besoins agricoles, commerciaux, domestiques, énergétiques, environnementaux et industriels), tout en fournissant des lignes directrices cohérentes pour permettre la résilience de la société.

A la fin de cette séance scientifique, le Directeur Général de l'Institut Géographique Albert Kabasele Yenga-Yenga s'est dit honoré par le conférencier en ce sens que le travail abattu par le chercheur, va permettre à son institution à corriger les cartes hydrologiques. A cet effet, il a salué l'innovation et a, d'office, accepté CREEBac comme l'un des laboratoires de l'IGC.