Congo-Brazzaville: Présidentielle du 21 mars - L'Observatoire des initiés salue la réélection de Denis Sassou N'Guesso

Fondant un réel espoir à l'issue de la réélection du chef de l'État sortant, l'Observatoire des initiés appelle Denis Sassou N'Guesso à l'audace pour entrer dans la grande histoire.

De Paris en France, Joseph Zambila et Eugène Piacka, co-fondateurs de l'Observatoire, invitent le chef de l'État sortant, réélu lors du scrutin du 17 et 21 mars derniers, à asseoir la paix dans les cœurs des Congolais et d'ouvrir les « futurs possibles » pour tous, à notre jeunesse en priorité.

Pour eux, c'est l'histoire qui prend rendez-vous avec Denis Sassou N'Guesso, à la suite de la confirmation de sa victoire à cette consultation électorale. Ils estiment celle-ci comme étant synonyme d'une lourde charge pour la mandature à venir.

« M. le président de la République, les frères et sœurs de la diaspora vous appellent à prendre des initiatives les plus audacieuses face aux défis présents et à venir. Des initiatives qui seraient en mesure de mobiliser avec confiance et enthousiasme les Congolais de tous horizons, à l'instar de notre chaîne d'union », peut-on lire du communiqué de l'Observatoire.

De ce même communiqué : «L'histoire vous accueillera les bras ouverts assurément, pour des chaleureuses accolades fraternelles, si vous cheminez vers ce rendez-vous muni des vertus opératives de notre engagement philosophique et spirituel. Afin que la sagesse préside à la construction d'un Congo où rayonne la joie et l'amour véritable ».

Et de conclure : Ainsi, votre succès fera la fierté de notre peuple et serait, sans nul doute, gravé dans la mémoire du temps ».

« Gloire au travail. Qu'il en soit ainsi ! »