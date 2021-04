Afrique de l'Ouest: BRVM Awards 2021 - Le groupe Sonatel s'empare du prix de la « Meilleure Société Cotée » du marché financier régional

Le groupe Sonatel a été élevé hier, à Abidjan, à l'occasion de la 2e édition des Brvm Awards, au rang de « Meilleure Société Cotée » du marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Une distinction qui, selon Noumbé Ba Soumaré, directrice de communication corporate de la Sonatel qui a représenté le groupe, constitue une grande motivation pour les femmes et les hommes du groupe Sonatel qui continuent d'œuvrer pour le rayonnement des finances dans l'écosystème monétaire et communautaire de l'Afrique de l'ouest.

« C'est avec une grande fierté qu'aujourd'hui, j'ai reçu le prix de la « Meilleure Société Cotée » pour le compte du groupe Sonatel au nom de Monsieur Sékou Dramé et de l'ensemble des 4500 salariés dans les 5 pays de présence du groupe », dit d'emblée la directrice de communication de la Sonatel.

Noumbé Ba Soumaré qui a reçu le prix décerné au groupe Sonatel, confie qu'ils continueront à œuvrer pour le rayonnement des finances dans l'écosystème monétaire et communautaire de l'Afrique de l'ouest. En effet, soutient-elle, comme le font les trésors publics, les entreprises aussi peuvent se mettre sur le marché financier pour chercher des fonds et « nous avons effectivement émis des obligations l'année dernière et nous avions eu plus que nous n'espérions ».

Cela, selon elle, traduit un signe de confiance des investisseurs à l'égard de l'action et du dynamisme du groupe Sonatel avant de souligner qu'il s'en félicite et continueront à œuvrer davantage pour la réussite de leur entreprise.

Ce prix constitue d'après elle une grande motivation pour les femmes et les hommes qui travaillent au sein du groupe Sonatel qui est un opérateur de télécommunication de base sénégalaise, le premier en Afrique de l'ouest mais qui est ouvert à des partenariats stratégiques pour stimuler plus de rayonnement.