Algérie: Protection collective de l'enfance - Série de formation pour les journalistes, artistes et les athlètes

Guelma — La Déléguée nationale à la promotion et à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a affirmé dimanche à partir de Guelma que la série de cycles de formation destinées aux journalistes, artistes et athlètes visait à consacrer le concept de la protection collective des enfants.

Lors d'un point de presse organisé dans le cadre du programme de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, Mme Cherfi a expliqué que la vaste opération de formation lancée par L'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE), et soumise auprès du Premier ministre s'inscrivait dans le cadre d'un "meilleur investissement dans l'élément humain pour la concrétisation sur le terrain des lois et des mécanismes définis pour la protection des droits de l'enfant".

Elle a estimé, dans le même contexte, que la mise en place du Réseau national des journalistes algériens pour renforcer les droits de l'enfant en Algérie est "une expérience pilote dans le monde arabe", ajoutant que la mise en place de ce réseau est intervenue au terme de la formation après que les militants des médias aient reçu plusieurs formations sur le terrain sur les plus importants concepts et connaissances, liés au domaine de la protection de l'enfance.

Les sessions de formation, qui se poursuivent toujours, sont menées sous la supervision d'experts relevant de lONPPE ou en coordination avec des organismes internationaux, tels que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance "UNICEF" et l'Organisation internationale de réforme pénale, a ajouté la même responsable, soulignant que le programme de formation concernait également des juges pour mineurs à travers le pays, au regard de leur rôle majeur dans la protection judiciaire des enfants, ainsi que la formation d'équipes de protection pour les catégories vulnérables relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et les cadres de la l'ONPPE.

Lire aussi: L'Algérie dotée de plusieurs mécanismes de protection des droits de l'enfant

Lors de ces différentes haltes de sa visite à cette wilaya, Mme. Cherfi a rappelé que "la protection des enfants est une responsabilité sociale et ne relève pas d'une partie donnée", estimant que "la conjugaison des efforts et des actions communes sont la voie idoine pour garantir la protection des enfants sur terrain".

Réaffirmant "la place pionnière de l'Algérie" en matière de protection de l'enfance à la faveur de son arsenal juridique relatif à la protection de cette catégorie vulnérable, notamment la loi de protection des enfants de 2015", la Délégué a relevé que le plus important demeure l'application sur terrain de ces dispositions et mécanismes, citant le numéro vert 1111 pour tout signalement.

A l'occasion de sa visite, Mme Cherfi s'est enquise de la situation de la prise en charge dans plusieurs établissements dans le chef-lieu de la wilaya, dont l'établissement de l'enfance assistée ainsi que les classes spéciales à l'école primaire Mohammed Laid Al Khalifa et l'école de Mouloud Feraoun ainsi que l'école coranique à la mosquée El-Qods et la maison M'hamedi Youcef qui a abrité plusieurs activités sportives et artistiques organisées par des associations d'enfance.

Elle a également visité le centre psychopédagogique des enfants handicapés mentaux et l'école des enfants des sourds-muets à la cité des frères Rehabi à Guelma.