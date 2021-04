Algérie: Début du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire sous la présidence de Djerad

Alger — Le Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire, a été officiellement ouvert lundi au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal à Alger, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Peu avant le début du forum, M. Djerad, accompagné du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, et du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, a visité une exposition de producteurs agricoles activant dans plusieurs filières, organisée au CIC à cette occasion, où il a tenu à encourager les opérateurs présents, en les incitant à aller vers l'exportation, et en les rassurant quant à la détermination de l'Etat à les accompagner sur tous les niveaux.

Organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Forum enregistre la présence de membres du gouvernement et la participation des opérateurs économiques, des organisations patronales, des investisseurs et des institutions et organismes publics et privés.

Elle se veut être "une occasion de présenter les opportunités d'investissement d'une part, et d'autre part, permettre aux porteurs de projets et aux investisseurs potentiels d'exprimer leur volonté d'investir dans la production agricole y compris dans sa transformation tout en s'inscrivant dans l'approche développée par le secteur au titre de la promotion des investissements structurants et du développement des filières stratégiques notamment céréalière, sucrière, oléagineuse et fourragère".

Pour cette manifestation, les compétences des différents secteurs concernés et les acteurs créateurs de richesse ont été mobilisés en vue d'asseoir les conditions de complémentarité et de responsabilité pour s'assurer de leur implication dans une perspective d'amélioration de la production et de la productivité, avec un impact attendu à moyen terme, sur la réduction des niveaux des importations et l'amélioration du niveau des exportations.

Etant une opportunité pour promouvoir et concrétiser des projets d'investissement notamment dans le Sud et les Hauts plateaux, les organisateurs de cette manifestation veulent faire du forum une occasion d'informer les investisseurs du potentiel offert et des dispositifs de facilitation et d'accompagnements que les différents secteurs présents ont mis en place à ce titre.

Les travaux du forum se dérouleront sous forme de panels interactifs portant sur le foncier agricole, l'irrigation et l'énergie, l'encadrement financier et enfin, l'agro-industrie, durant lesquels les opérateurs exprimeront leurs attentes et préoccupations auxquels les représentants des différentes administrations vont apporter des réponses appropriées.