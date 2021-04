Sahara Occidental: Détermination à poursuivre la mise à nu du pillage des ressources sahraouies

Laayoune Occupee — L'Association pour le contrôle des ressources naturelles et la protection de l'environnement du Sahara occidental a affirmé, dimanche, sa détermination à poursuivre la mise à nu des actes criminels perpétrés par le régime d'occupation marocain et ses partenaires impliqués dans le pillage des ressources naturelles sahraouies, selon l'Agence de presse sahraouie (SPS).

L'Association a tenu dimanche sa deuxième Assemblée générale sous le thème "le peuple sahraoui souverain sur ses richesses" à la ville de Laayoune occupée, en présence des membres de l'association et des militants sahraouis.

Après l'allocution d'ouverture et celle du ministre des territoires occupés et des communautés sahraouies à l'étranger, Mohamed El-Ouali Akik, une vidéo a été projetée sur la vie du chahid Mhamed Kheddad et ses efforts pour la défense des richesses du peuple sahraoui pillées par le Maroc, avant que les participants observent une minute de silence à la mémoire de tous les chouhada de la cause sahraouie.

Le bureau exécutif sortant a procédé, ensuite, à la lecture et l'adoption des rapports moral et financier de l'association, puis à la présentation et l'adoption à la majorité des statuts ainsi que les modifications, ajoute SPS.

L'AG a été marquée par la proposition d'une liste de candidats au bureau exécutif adoptée à la majorité.

L'intervenant a appelé, dans ce sens, à intensifier les efforts et à renforcer la coopération avec tous les cadres sahraouis dans les territoires sahraouis occupés.