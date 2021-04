Ile Maurice: Consultations pré-budgétaires 2021-2022 - Première rencontre avec les représentants des PME

communiqué de presse

Le gouvernement a lancé, cet après-midi, les premières consultations pré-budgétaires dans la salle de conférences du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques à Port-Louis, avec les représentants des petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a ainsi pu prendre connaissance des diverses propositions des différents acteurs du secteur des PME en prévision du budget 2021-2022.

Le but de ces consultations est de promouvoir un dialogue social entre les principales parties prenantes pour assurer une meilleure planification du budget qui sera présenté à l'Assemble nationale en juin prochain.

Les propositions émises par les représentants comprennent : l'extension du Wage Assistance Scheme et du moratoire pour le remboursement des prêts afin de permettre aux PME de surmonter la crise économique dans le sillage de la COVID-19 ; l'application d'une taxe additionnelle sur les produits importés afin d'inciter la population à acheter des produits fabriqués localement tels que le cuir et ses dérivés ; et une assistance face aux difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour bénéficier des subventions de la Development Bank of Mauritius Ltd.

Une dizaine de représentants du secteur des PME ont assisté à la rencontre. Les organisations présentes étaient: SME Chamber; SME Federation ; Plastic Products Manufacturer's and Users' Association ; Association of Textile and Bag Manufacturers ; Manufacturing Jewelers' Association ; Association of Furniture Manufacturers ; Arts and Crafts Manufacturers Association of Mauritius; Association of Small Contractors; et Association of Leather and Leather related Products.