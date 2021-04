Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AKDDM place son action sur la promotion de l'agriculture à Madingou

L'Association Krist Duford pour le développement de Madingou (AKDDM) qui a pris pour devise « Maintenant tout est entre vos mains », a mis en place ses instances dirigeantes locales le week-end dernier à Madingou dans le département de la Bouenza.

Cette association entend revaloriser le district avec sa terre arable. Cela est possible avec l'apport des filles et fils du terroir, pense le président de cette association, Krist Duford Mambiki, notamment par une démarche indispensable visant le développement et l'épanouissement de la jeunesse de Madingou ; une jeunesse en quête d'une vie meilleure ainsi qu'une insertion professionnelle pour acquérir une indépendance financière et devenir des acteurs utiles à la société. « Nous lançons un vibrant appel à tous de nous rejoindre autour d'une ambition commune afin de rendre à l'agriculteur sa place d'antan au cœur de notre économie avec un transfert de savoir, ... » a déclaré Krist Duford Mambiki.

L'AKDDM qui veut faire de Madingou une terre agricole a pour mission de soutenir les porteurs de projets d'agriculture durable à travers un incubateur local dédié ; mettre en place un plan de formation annuel de quatre-vingt jours au profit de trois cents bénéficiaires ; favoriser un modèle économique durable par la valorisation et la promotion des cultures locales afin d'avoir un meilleur rapport qualité/prix mais aussi de rendre disponibles les denrées au profit de chaque ménage ; revoir la politique agricole locale par la mise en place d'un modèle coopératif inclusif et durable ; rendre disponibles les meilleurs engrais auprès des agriculteurs afin d'augmenter leurs rendements ; mettre en place un programme de sensibilisation et d'éveil sur les questions liées à la sauvegarde de la biodiversité ; produire de façon croissante et avoir des produits en permanence ; lutter contre la faim et atteindre l'autosuffisance alimentaire.

L'AKDDM a mis en place ses instances dirigeantes locales le week-end dernier. Elles sont coordonnées par Mvoula Abdou, avec Fulgence Yombo comme président, Karl Ngouala vice-président, Marc Mampassi secrétaire général, et Teddy Balhas comme secrétaire général adjoint, etc. Alors que la Commission de contrôle et d'évaluation est présidée par Leonard Ngoma, avec pour vice-président Dios Mounkassa, et Abraham Ngoyi comme rapporteur...