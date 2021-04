Niger: 4 personnes arrêtées, 2 véhicules et 30 000 munitions de toutes catégories saisis à Ingall par les forces de sécurité

Selon nos sources, deux véhicules de marque Toyota Tundra ayant quitté la Lybie ont été interceptés le dimanche 11 avril par les forces de sécurité en poste à Ingall vers Tchimagaye, un campement à 26 km au Sud de la localité.

Les conducteurs ayant refusé d'obtempérer ont été pris en filature par la patrouille départementale d'Ingall. Pendant la course poursuite, un des véhicules, s'est renversé non loin du Village d'Aborach. Quatre des six occupants blessés ont été retrouvés sur place tandis que les deux autres ont pris la fuite.

Un ratissage ayant engagé a permis de découvrir le deuxième véhicule. Le bilan de cette opération fait état de quatre personnes mises aux arrêts, 2 véhicules saisis avec à leur bord, 77 AK47, 2FM80, 1RPG7 avec deux roquettes ; deux pistolets et plus de 30 000 munitions toutes catégories confondues et un téléphone de marque Thurayya retrouvé.