Cote d'Ivoire: Insertion socio-professionnelle des jeunes - Le Centre d'incubation «African Youth Solution center» ouvert

En vue d'aider à la formation et à l'intégration professionnelle des jeunes africains, l'organisation internationale de la jeunesse "Youth Institution For Education", met à leur disposition un centre d'incubation dénommé « African Youth Solution Center ». L'inauguration a eu lieu le 10 avril 2021, à Cocody-Angré (Abidjan).

Construit sur une superficie de 600 m2, le bâtiment abritant le centre comprend 3 salles d'apprentissage, 4 bureaux, 1 salle multimédia pouvant accueillir 20 personnes. L'initiative permettra aux jeunes d'être instruits sur les Technologies de l'information et de la communication (Tic), les langues, le développement du capital humain et le renforcement des capacités, les cours d'histoire et les coutumes africaines, l'art oratoire, les techniques de rédaction de Curriculum vitae (Cv) et lettre de motivation.

Franck Goze, président-fondateur dudit centre, par ailleurs président de l'organisation "Youth Institution for Education", a fait savoir que l'inauguration de ce centre est un rêve devenu une réalité. « Il favorisa l'incubation des jeunes et leur insertion dans le tissu professionnel après leur formation. Ce qui les aidera à avoir leur dignité par le travail », a-t-il affirmé.

Parrain de la cérémonie, le maire de la commune de Cocody, Jean Marc Yacé, a tenu à féliciter ladite organisation pour ses actions et son travail acharné en faveur des jeunes. « Je vous demande une seule et unique chose, soyez solidaires et déterminés dans toutes les actions que vous allez mener et surtout restez dans votre foi », a-t-il invité. Pour appuyer la formation, le parrain a fait don de 5 millions de Fcfa pour appuyer la formation.

Quant à Doumbia Aminata, bénévole de l'organisation "Youth Institution for Education", s'est dit honorée de faire partie de cette institution qui lui a permis d'avoir des connaissances à travers les programmes de formations reçues. Ainsi, elle invite donc tous les jeunes à adhérer à l'organisation afin d'impacter la société.

"Youth Institution for Education", faut-il le rappeler, est une organisation apolitique qui œuvre en faveur de l'éducation des enfants et du changement de mentalité de la jeunesse. Afin de trouver les solutions aux problèmes du continent africain. Elle compte plus de 1 200 collaborateurs à travers le monde, notamment, le Niger, le Ghana, les États-Unis, le Maroc, le Canada.