Angola: Le retard des précipitations affecte la deuxième saison agricole - UNACA

Benguela (Angola) — L'arrivée tardive des pluies, en mars, affectera grandement la production agricole de la province de Benguela au cours de cette deuxième saison, anticipant une pénurie de certains aliments, a appris lundi l'ANGOP.

Avec une moyenne de 155 mille hectares de terres cultivées au cours de l'année agricole en cours, Benguela prévoyait récolter 77 millions 431 mille tonnes de produits divers, toutefois, il est constant qu'au moins 70 pour cent de la production seront perdus, compte tenu la sécheresse survenue dans le pays.

Selon le président de la Fédération des associations de paysans et coopératives d'agro-élevage d'Angola (UNACA) à Benguela, João Januário, qui envisageait la deuxième campagne agricole 2020-2021, certaines cultures ne sont plus semées en raison du retard des pluies et d'autres ont été perdues.

Le responsable a expliqué que dans la province de Benguela il y a des municipalités éloignées de la côte atlantique, notamment Bocoio, Balombo, Ganda, Cubal et Caimbambo, où à partir de février il commence à faire froid et, sans pluie, rend le développement des céréales difficile, principalement du maïs.

Pour cette raison, l'UNACA a demandé, afin d'atténuer les effets de la sécheresse, que les agriculteurs familiaux profitent de l'humidité relative et des zones basses pour la plantation de manioc et de patates douces, mais on sait que cela ne résoudra pas la situation, en raison de la limitation des terres avec des conditions adéquates.

Pour cette campagne agricole, l'UNACA contrôle, dans la province de Benguela, environ 273 mille huit cents familles paysannes impliquées dans l'agriculture.

D'autre part, il a souligné le soutien que l'agriculture familiale a reçu du gouvernement, à travers le Bureau de développement économique intégré, qui a déjà conduit à huit décaissements, sur les 15 demandes soumises, avec des valeurs allant de 30 à 50 millions de Kwanzas.

Quant aux contraintes liées à la sécheresse, João Januário a déclaré que les crédits ont une période de maturation de plus d'un an, de sorte que cette calamité naturelle peut être compensée lors de la prochaine récolte et reprendre le cours normal des décaissements.

Avec une moyenne de 155 mille hectares de terres cultivées au cours de l'année agricole en cours, Benguela prévoyait récolter 77 millions 431 mille tonnes de produits divers, toutefois, il est constant qu'au moins 70 pour cent de la production seront perdus, compte tenu la sécheresse survenue dans le pays.

Selon le président de la Fédération des associations de paysans et coopératives d'agro-élevage d'Angola (UNACA) à Benguela, João Januário, qui envisageait la deuxième campagne agricole 2020-2021, certaines cultures ne sont plus semées en raison du retard des pluies et d'autres ont été perdues.

Le responsable a expliqué que dans la province de Benguela il y a des municipalités éloignées de la côte atlantique, notamment Bocoio, Balombo, Ganda, Cubal et Caimbambo, où à partir de février il commence à faire froid et, sans pluie, rend le développement des céréales difficile, principalement du maïs.

Pour cette raison, l'UNACA a demandé, afin d'atténuer les effets de la sécheresse, que les agriculteurs familiaux profitent de l'humidité relative et des zones basses pour la plantation de manioc et de patates douces, mais on sait que cela ne résoudra pas la situation, en raison de la limitation des terres avec des conditions adéquates.

Pour cette campagne agricole, l'UNACA contrôle, dans la province de Benguela, environ 273 mille huit cents familles paysannes impliquées dans l'agriculture.

D'autre part, il a souligné le soutien que l'agriculture familiale a reçu du gouvernement, à travers le Bureau de développement économique intégré, qui a déjà conduit à huit décaissements, sur les 15 demandes soumises, avec des valeurs allant de 30 à 50 millions de Kwanzas.

Quant aux contraintes liées à la sécheresse, João Januário a déclaré que les crédits ont une période de maturation de plus d'un an, de sorte que cette calamité naturelle peut être compensée lors de la prochaine récolte et reprendre le cours normal des décaissements.