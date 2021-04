Angola: Plus de mille citoyens vaccinés contre le Covid-19

Ndalatando (Angola) — Mille 31 citoyens ont été vaccinés contre le Covid-19, dans la province de Cuanza Norte, au cours des deux premiers jours de la campagne, ouverte samedi à Ndalatando (chef-lieu de la province).

Selon la directrice du Bureau provincial de la santé, Maria Filomena Wilson, qui a fourni l'information ce lundi à l'ANGOP, la vaccination a couvert 552 citoyens, samedi et 479, dimanche, dans un univers de 1750 personnes inscrites.

Elle a expliqué que pour la campagne actuelle, dont la première phase se déroule dans la municipalité de Cazengo, 6 250 doses de vaccins sont disponibles, sur les 12 000 prévues pour l'ensemble de la province.

La campagne se déroule dans le pavillon polyvalent de Ndalatando et est menée par plus de 100 techniciens, parmi lesquels des vaccinateurs, des registraires, des superviseurs et des équipes d'urgence médicale pour assister à toute situation de modification qui pourrait être enregistrée chez tout utilisateur, en raison de l'administration du vaccin.

Maria Filomena Wilson a indiqué avoir élaboré une stratégie prévoyant l'extension progressive du processus de vaccination aux neuf municipalités restantes de la province, où la priorité de la vaccination est donnée aux professionnels de la santé, au personnel des forces de défense et sécurité, aux individus de le troisième âge, les enseignants et autres.

En ce qui concerne le processus de test contre le Covid-19, la responsable a indiqué que la province avait des stations installées dans les dix municipalités, où jusqu'à présent plus de 7800 tests de Covid-19 ont été effectués, avec un solde de 398 cas positifs et trois décès.

La province de Cuanza Norte est située à l'extrême nord-ouest de l'Angola et à 190 kilomètres de Luanda, avec une extension territoriale de 20 252 kilomètres carrés.

