Cote d'Ivoire: Education nationale - Les enseignants RHDP annoncent une cérémonie d'hommage à Kandia Camara

Nommée nouvellement, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, dans le gouvernement Achi 1er, Kandia Kamissoko Camara sera célébrée, le Samedi 17 Avril, par les enseignants RHDP. La cérémonie est prévue au siège annexe du RHDP (Siège du RDR), à la Rue Lepic, à Cocody.

Selon Dr. Ouattara Drissa, Secrétaire général de l'Union des Enseignants membres du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la Paix (Ue-RHDP), qui en a fait l'annonce ce dimanche 11 Avril, le but de cette célébration est de traduire la reconnaissance des enseignants, à l'ex-ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, pour ses actions, en faveur du secteur de l'éducation-formation.

« Le ministre Kandia Camara a passé 10 ans à la tête du ministère de l'Education. Nous savons à quel niveau nous étions à son arrivée, en 2011. Et nous savons aussi, à quel niveau nous sommes arrivés en 2020. Nous sommes fiers d'elle. Nous sommes fiers de toutes ses actions en faveur de la communauté éducative et du secteur de l'éducation. Nous avons à cet effet, décidé de lui rendre un hommage mérité », a-t-il soutenu.

Selon lui, cette cérémonie d'hommage sera marquée par des témoignages à l'endroit du ministre Kandia Camara, ainsi que par le "bilan-résumé" de ses actions, en termes d'infrastructures, de projets et de résultats. «Tous les enseignants membres du RHDP sont heureux de la promotion qu'elle a obtenue, à travers sa nouvelle nomination », a-t-il poursuivi.

Pour le Secrétaire général, cette cérémonie permettra aussi, de dire aux nouveaux ministres en charge de ce secteur, que l'Ue-RHDP est à leur entière disposition. « Nous en profiterons pour mettre l'Ue-RHDP, à la disposition de nos nouveaux ministre de tutelle. En l'occurrence, le Pr. Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation et le Dr. Koffi N'Guessan, ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce sera aussi l'occasion pour nous d'exprimer notre fierté au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui figure parmi nos invités de marque », a-t-il promis.