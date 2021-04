Cote d'Ivoire: Golf (Open de Côte d'Ivoire) - Du lourd pour honorer la mémoire d'Houphouët-Boigny

La 21e édition de l'Open de golf Côte d'Ivoire doté du trophée Félix Houphouët-Boigny se déroulera du 21 au 25 avril, à Yamoussoukro. La bonne nouvelle a été donnée le week-end par la Fédération de golf en Côte d'Ivoire (Fgci), sur le théâtre de la compétition.

Selon Yves Bra, président du comité d'organisation, ce sont environ 200 golfeurs de plus de vingt pays qui sont annoncés. Sur les petits papiers de la fédération, on peut voir des Européens, des Américains, mais surtout beaucoup d'Africains inscrits. Parmi eux, les deux derniers vainqueurs, à savoir le N°1 africain, le Ghanéen Vincent Torgah et le Zimbabwéen Madalisto Muthlya, professionnel du Sunshine tour. Ce qui fait dire que le Plateau 2021 sera très relevé.

Pour rendre la fête plus belle, le parcours de 18 trous du Golf Club de Yamoussoukro a été remis au goût du jour. De sorte que les 144 golfeurs professionnels et 144 golfeurs amateurs attendus puissent rivaliser dans les meilleures conditions possibles. « Notre objectif est de repositionner l'Open de Côte d'Ivoire dans le circuit européen et africain », confie Emmanuel Koffi Laussin, président de Fgci.

Tandis que Yves Bra, lui, annonce une cagnotte de 25 millions de F CFA pour récompenser les 30 premiers de la compétition. Le vainqueur repartira avec une belle enveloppe de 5 millions 700 mille de F Cfa. Quand le 30e touchera la somme de 105 mille de F Cfa.

Techniquement, les choses commencent le 17 avril 2021 avec les enregistrements des athlètes jusqu'au 19 avril. Le 1er tour des professionnels débutera le mercredi 21 avril 2021, suivi du 2e tour le lendemain. Il est également prévu un Cut pour désigner les 30 meilleurs qui disputeront les deux derniers tours le vendredi 23 et le samedi 24 avril 2021.

La Fédération de golf en Côte d'Ivoire tient beaucoup à l'open de Côte d'Ivoire. Chaque année, depuis 2018, ils ont décidé de renouer avec la plus grande fête nationale de golf dans le pays. Une épreuve de prestige dotée du Trophée Félix Houphouët-Boigny qui était devenue l'un des grands ambassadeurs du pays.

Créé en 1980, à Yamoussoukro, l'Open de Côte d'Ivoire avait disparu des radars, à cause des différentes crises socio-politiques que le pays a traversées (entre 2000 et 2011). Depuis 2018, elle a refait surface par la volonté du président de la fédération Emmanuel Koffi Laussin et son équipe.

Une renaissance, avec pour parrain, le défunt Premier ministre Hamed Bakayoko qui a suscité beaucoup d'espoirs. Mais, la légende a encore été interrompue, en raison de la pandémie de coronavirus en 2020. Cette fois, la Fgci espère que c'est la bonne.