Gabon: Le Fan Club de Gabonews Fm 93.5 dans les locaux du média

Les membres du Fan Club de Gabonews Fm 93.5 étaient dans les locaux du siège de Gabonews le lundi 12 avril 2021 afin d'y faire un don. L'objectif de cette action vise à soutenir ce média. Un acte qui n'a pas les agents de ce média insensibles.

A l'occasion du 6ème anniversaire de la radio Gabonews fm, célébré en décembre 2020, le fan club a souhaité faire un geste en différé pour accompagner comme toujours cette radio très écoutée au Gabon et partout ailleurs. Un don essentiellement composé de bouteilles d'eau minéral, d'une cafetière, des produits de nettoyage, d'un filtre à eau, d'une enveloppe, d'un cadeau spécial pour l'ADG de Gabonews pour ne citer que cela.

Créé en juillet 2020, le fan club de Gabonews se veut être le promoteur de la radio 93.5 fm. Il souhaite par ces actions mieux faire connaitre la radio, soutenir la radio par des dons matériels ou financiers et par des actions caritatives à venir. De plus, le fan club fait continuellement des dons financiers mensuels à la radio et œuvre dans des actions sociales des membres.

Géré par sa Présidente Mlle Stéphanie et son Secrétaire général Jean Pierre Forget, il compte à ce jour 23 membres et reste ouvert à tous les auditeurs fans de la radio. Pour intégrer le fan club de Gabonews fm le 066.88.20.97 reste ouvert et disponible.