Cote d'Ivoire: Cinéma / Avec la série "Assinie" - érico Séry à la " puissance 4 "

La deuxième édition de la Nuit ivoirienne du septième art et de l'audiovisuel (Nisa) a eu lieu le 27 mars dernier, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody. A cette rencontre du meilleur du cinéma ivoirien, Érico Séry, un acteur pertinent du secteur, s'est distingué. Le réalisateur et producteur télé de la série "Assinie" a raflé 4 trophées dans la catégorie série télévisuelle : Le Prix de la meilleure série télévisuelle, ceux du meilleur réalisateur, de la meilleure interprétation masculine avec le vieux Bamba Bakary et celui du meilleur espoir avec Jessica Bamba.

« Bravo à tous nos acteurs et actrices. Merci à la Tv d'Orange pour la confiance. Mille mercis à mon équipe fidèle, bosseuse et loyale. Merci à nos partenaires, plus particulièrement l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif). Mettons la même énergie qu'on utilise pour blesser, faire du mal pour plutôt prôner l'amour. Notre milieu a besoin d'amour, notre pays également. Le monde a besoin d'amour », a-t-il dit.

Ce n'est pas la première fois qu'Érico Séry est primé à la Nisa. Lors de la première édition, il avait raflé deux prix : celui du meilleur scénario original série Tv et celui du meilleur réalisateur série Tv avec sa série "Sœurs ennemies".

Depuis son entrée sur la scène audiovisuelle dans les années 2000, le jeune réalisateur et producteur va d'innovation en innovation. Avec sa structure Original entraînement média (Oem), il a proposé des productions qui sont perçues comme originales.

Séry Goba Éric Aubin, son nom à l'état civil, a la tête pleine d'idées. Sans cesse à la recherche de l'originalité, il a produit des émissions de divertissement tels "Fair Play", "Le grand Défi", "A la Can Orange", "On s'éclate". Dans l'univers audiovisuel, Original entraînement média se pose comme l'un des précurseurs de la nouvelle orientation cinématographique ivoirienne beaucoup plus glamour avec des images de qualité, des paysages et cadres féériques et un casting de premier choix. "Rêve sans faim", "Sœurs ennemies" et "Assinie", des séries produites et réalisées par Érico Séry, en sont de parfaites illustrations.