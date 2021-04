Sénégal: Retour dans la bataille politique en perspective des locales - Khalifa Sall montre ses crocs

Dans une salle bondée de monde aux couleurs de Taxawu Sénégal, samedi dernier, Khalifa Sall signe son retour dans la bataille politique. Pour cause, l'ancien maire socialiste révoqué de la mairie de Dakar a tenu à mettre à mettre en ordre de bataille ses partisans, surtout les jeunes qui avaient tenu à organiser cette rencontre dite « Jokko ak Askan Wi feedaali taaxaway yi ak Khalifa Ababacar Sall ».

Lors de cette rencontre organisée en effet par les jeunes du mouvement Taxawu Sénégal, samedi dernier, pour renouveler leur confiance à Khalifa Sall, l'ancien maire socialiste de Dakar a montré toute sa détermination à revenir en force dans la scène politique. « Dans ce pays, rien ne marche, les manifestations du mois de Mars dernier en sont une parfaite illustration.

Entre injustices, critiques des ethnies et des guides religieux, non-respect des institutions et une jeunesse fortement oubliée par le régime en place, les forces progressistes sont avec nous et nous allons sillonner le pays en commençant par les élections locales et municipales à venir. Sur ce, je demande à ce que ces élections soit tenues en décembre 2021 et non en 2022 car le budget a été déjà ficelé et qu'en 2022, on aura les élections législatives. Aussi, vous les jeunes, activez-vous dans les bases et battez déjà campagne pour montrer notre retour dans la bataille politique de notre pays car c'est vous que nous allons investir dans les régions pour assurer la relève », a déclaré avec conviction Khalifa Sall.

Au cours de cette conférence de presse marquée par une démonstration de force des jeunes de Taxawu Sénégal, venus en masse pour montrer leur sympathie à Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar s'est prononcé sur moult aspects de la situation politique et sociale du Sénégal avant de rendre hommage à ses anciens compagnons disparus à l'instar de Feu Idrissa Diallo, ex-maire de Dalifort, feu Ngoné Ndiaye et feu Toumani Touré. Dans ce mouvement, le leader de Taxawu Sénégal a eu une pensée pieuse pour la mémoire du doyen des juges Samba Sall rappelé à Dieu, vendredi dernier.

A noter que la rencontre des jeunes de Taxawu Sénégal a enregistré la présence effective des maires qui avaient porté Khalifa Sall à la mairie de Dakar, à l'instar de Barthélemy Dias, Maire de Mermoz Sacré cœur, Mme Soham Wardini, Maire de Dakar, Madiop Diop, Maire de Grand Yoff, Babacar Mbengue, Maire de Hann Bel Hair etc.