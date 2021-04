Gabon: René Ndemezo'o Obiang en tournée

Ayant acté la fusion absorption de Démocratie Nouvelle par le Parti Démocratique Gabonais, le premier Secrétaire du parti effectuera une tournée nationale et internationale afin d'apporter plus de clairvoyance. L'objectif étant de rallier les partisans à l'initiative du numéro un Gabonais.

C'est par une fusion absorption que René Ndemez'o Obiang fait son retour au Parti Démocratique Gabonais après l'avoir quitté six ans plus tôt, en 2015 pour diverses raisons. Son parti Démocratie Nouvelle (DN) se réclamant de l'opposition, a basculé du côté de la majorité.

Ce revirement de l'actuel président du Conseil Economique et Social et Environnementale a assuré avoir soumis cette initiative de fusion émanant du chef de l'exécutif aux instances de son parti qui ont donné leur approbation. L'ancien allié de Jean Ping s'attèle d'ores et déjà à rencontrer ses militants pour les expliquer les raisons de cette alliance. Ainsi, une tournée à l'échelle nationale et internationale sera organisée à cet effet bien que les modalités de leur partenariat sont encore à fixer.

« Il est évident que ce nouveau positionnement du parti sera expliqué aux organes locaux et aux militants afin qu'ils se l'approprient et le défendent avec arguments. Nous allons entamer dans les tout prochains jours une tournée nationale et même à l'extérieur dans ce sens », a-t-il affirmé.