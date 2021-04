Egypte: Le Président Al-Sissi inaugure la cité de médicament "Gypto pharma" à Al-Khanka

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a inauguré, ce matin, la cité de médicament "Gypto pharma", à Al-Khanka, en présence du PM le Dr. Mostafa Madbouly, et un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires.

Faisant partie des projets nationaux les plus importants, que l'État a cherché à mettre en œuvre, pour posséder la capacité technologique et industrielle moderne dans ce domaine vital, ce qui permet aux citoyens d'avoir des médicaments, de haute qualité et sûr, interdisant toute pratique monopole, tout en contrôlant les prix des médicaments. Ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État, dans le domaine des initiatives et des services médicaux et sanitères, fournis aux citoyens.

La cité Gypto-pharma, est l'une des plus grandes villes du genre au Moyen-Orient, sur une superficie de 180000 mètres carrés, équipée des dernières technologies et des systèmes mondiaux de production de médicaments, afin d'être un centre régional qui attire les grandes sociétés internationales, dans le domaine des industries pharmaceutiques et des vaccins.

Le Président Abdel-Fattah Al-Sissi a regardé un film documentaire concernant Gypto-pharma, intitulé «Des pas en avance».

À l'issue de la présentation, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a remercié les responsables de l'industrie pharmaceutique en Égypte, soulignant l'importance du projet pour le citoyen qui cherche à obtenir de bons médicaments à un bon prix, soutenant les efforts d'assurance maladie.

M. le Président a expliqué que le projet de Gypto pharma, avait été envisagé il y a environ sept ans, afin d'assurer que les produits pharmaceutiques soient de haute qualité, conformément aux normes internationales.

Le Président Al-Sissi a souligné que le secteur de la santé en Égypte doit fabriquer localement des dérivés du plasma, c'est une industrie qui a besoin d'une technologie complexe et étroitement contrôlée, affirmant son soutien afin d'atteindre cet objectif au cours des prochaines années.

SE a également exigé de posséder les matières premières pharmaceutiques en Égypte, signalant que la capacité de fabriquer des médicaments localement va au-delà de la simple considération des coûts et des avantages.

M. le Président a évoqué les médicaments oncologiques, expliquant que l'État était prêt à fournir tout le nécessaire pour la localisation de l'industrie de l'oncologie en Égypte.

SE a dirigé de mettre en considération la qualité du produit émis par Gypto-pharma, à partir de l'emballage afin que les produits fabriqués à l'intérieur de la cité ne soient pas altérés ou imités, en plus que le produit doit jouir d'un qualité de 100%, indiquant que le coût élevé de la construction des usines de la ville, était nécessaire pour la production d'un véritable médicament, équivalent à celui produit par les plus grandes usines du monde.

À la fin de son discours, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a remercié la famille de feu major-général le Dr. Salah Al-Chazly, pour ses efforts dans les études visant à établir cette ville il y a huit ans, dirigeant sa souveraineté de donner son nom à une place ou une rue.

Après cela, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a effectué une tournée d'inspection à la cité de Gypto-pharma pour marquer son inauguration.