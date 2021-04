Maroc: Le WAC boucle la phase de poules de la Ligue des champions sur une victoire

Fawzi Benzarti : LeWydad est fin prêt pour n'importe quel adversaire

Comme prévu, le WAC a réussi à terminer son parcours dans la phase de poules de la Ligue des champions par une victoire à domicile sur le score de 2 à 0 contre les Angolais de Petro Atletico.

Avant ce match comptant pour la sixième manche du groupe C, les Rouges étaient déjà assurés de leur qualification, tandis que leur adversaire du jour était bel et bien éliminé. Une opposition sans enjeu, mais en étant officielle, il fallait la remporter, d'autant plus que les Wydadis aspiraient à renouer avec le succès après le match nul et la défaite concédés respectivement lors des 4ème et 5ème journées devant les Guinéens du Horoya Conakry (0-0) et les Sud-Africains de Kaizer Chiefs (1-0). Une mi-temps a suffi aux hommes de Fawzi Benzarti pour sceller le sort de cette partie suite aux réalisations de Walid El Karti, sur une action savamment construite (15è), et de Mohammed Ounnajem sur un coup franc admirablement transformé (22è).

Durant la seconde période, le Wydad s'est contenté de gérer les débats, étouffant dès le départ les quelques assauts des Angolais qui quittent la compétition sans avoir inscrit le moindre but. Le WAC termine donc leader du groupe avec 13 points et sera accompagné au tour des quarts par Kaizer Chiefs qui est parvenu à tenir en échec à Conakry le Horoya (2-2). Les deux équipes ont cumulé le même nombre de points (6), mais les Sud-Africains doivent leur passage à un meilleur goal average particulier, du fait que la confrontation du match aller à Johannesburg s'était soldée sur un nul blanc. Au terme du match WydadPetro Atletico, et malgré la victoire, le coach des Rouge et Blanc, Fawzi Benzarti, n'a pas manqué de critiquer ses protégés qui, une fois l'avantage pris au début, s'étaient relâchés pendant la seconde-mitemps, ce qui est inacceptable pour lui. Et d'ajouter que les joueurs doivent se montrer beaucoup plus conquérants lors des prochaines sorties, précisant à ce propos que le WAC est prêt à affronter n'importe quel adversaire. Sachant qu'il jouera l'une des formations qui s'étaient classées à la deuxième place, à savoir le National du Caire, Chabab Belouizdad ou le Mouloudia d'Alger.

Les autres équipes qualifiées sont l'Espérance de Tunisie, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Simba de Tanzanie.