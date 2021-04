Ile Maurice: Covid-19 - Deux décès supplémentaires enregistrés durant les dernières 24 heures

communiqué de presse

Au cours des dernières 24 heures, deux patients dialysés sont décédés. La cause du décès d'un patient était la COVID-19, alors que pour la deuxième personne, la cause reste toujours à être déterminée. De plus, deux nouveaux cas positifs de COVID-19 ont également été détectés.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette annonce, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Président du National COVID-19 Vaccination Committee, le Dr Zouberr Joomaye, ainsi que le Dr P. Lam et le Dr D. Ip étaient présents.

Le ministre a fait ressortir que, du 05 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 414 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 111 dans des centres de quarantaine ; et 36 suite à des tests aléatoires ciblés. A ce jour, 207 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 344. Cinq personnes sont décédées des suites de la COVID-19.

Le ministre a indiqué que sur neuf patients dialysés qui sont actuellement soit dans des centres de quarantaine, soit à l'hôpital de Souillac, sept d'entre eux sont positifs à la COVID-19. Les résultats de 654 tests PCR obtenus aujourd'hui n'ont révélés aucun cas positif.

En outre, il a souligné que quelque 1 025 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 524 tests dans le cadre de l'exercice de contact tracing ; environ 243 tests aléatoires ciblés à Mesnil, Phoenix, Nouvelle France et Chamouny ; et 258 dans les centres de dépistage. Quelque 1 929 personnes sont actuellement en quarantaine, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les patients sous traitement, le ministre a indiqué qu'un patient est sous ventilation et dans un état stable au New ENT Hospital, et un autre patient est sous oxygène à l'hôpital de Souillac.