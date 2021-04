Maroc: La 5è Semaine de la langue espagnole au Maroc en mode virtuel du 19 au 23 avril

Rabat — Les ambassades des pays hispanophones à Rabat organisent, du 19 au 23 avril, la cinquième édition de la Semaine de la langue espagnole au Maroc.

Cette initiative, qui aura lieu cette année en mode virtuel en raison de la pandémie de Covid-19, sera marquée par la participation d'une vingtaine d'écrivains de plusieurs pays hispanophones, ainsi que de figures éminentes de la littérature marocaine en langue espagnole, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le programme d'activités de cet évènement culturel comprend des débats et des tables rondes sur des sujets ayant trait à la littérature, notamment le rôle de l'oubli et de la mémoire dans la littérature, le métissage linguistique culturel et la migration en tant que vecteur de transmission de la langue, fait savoir le communiqué.

Au menu de cette semaine culturelle figurent également la présentation d'un dictionnaire arabe-espagnol sur les termes du football, des rencontres entre des écrivains marocains et espagnols sur le Détroit de Gibraltar en tant qu'espace de vécu commun et de culture partagée, ainsi qu'un colloque sur la poésie maya et ses échos dans les cultures espagnole et arabe, ajoute la même source.

A cette occasion, un hommage posthume sera rendu à la libraire et écrivaine tangéroise Rachel Muyal, décédée l'année dernière, souligne le communiqué, notant que la semaine de la langue espagnole sera clôturée par la lecture de l'ouvrage Don Quichotte, avec la participation de personnalités marocaines des mondes de la politique, la diplomatie et la culture.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, a affirmé que toutes les ambassades des pays hispanophones accréditées à Rabat ont contribué à l'organisation de cet évènement, en plus du réseau de l'Institut Cervantès au Royaume, ajoutant que cette initiative vise à rapprocher le public marocain de la langue espagnole.

Considérée comme la deuxième langue la plus parlée au monde, l'Espagnol est également une langue de culture, d'affaires et de loisirs, a relevé le diplomate espagnol, mettant l'accent sur la forte présence de cette langue au Maroc, notamment à travers le réseau de l'Institut Cervantès.

La célébration de la semaine de la langue espagnole au Maroc est une initiative des ambassades des pays hispanophones à Rabat, à savoir l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Cuba, l'Espagne, le Guatemala, la Guinée Équatoriale, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine et le Venezuela, et les centres de l'Institut Cervantès de Rabat, Fès, Tétouan, Marrakech, Casablanca et Tanger.

Toutes les activités de cette semaine seront diffusées sur les pages Facebook des six centres de l'Institut Cervantès au Maroc, ainsi que sur les sites web et les réseaux sociaux des ambassades organisatrices de l'évènement.