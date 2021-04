Seychelles: L'Office du tourisme des Seychelles lance une plateforme numérique pour augmenter la visibilité et soutenir le tourisme local

La Seychelles Tourism Board (STB) a lancé lundi une plate-forme de tourisme numérique dans le but d'accroître la visibilité de la nation insulaire via Internet et de soutenir l'industrie du tourisme locale avec un marketing en ligne et numérique.

Baptisée ParrAPI, la plateforme servira à collecter, stocker et diffuser des informations touristiques numériques. Les quatre premières lettres - Parr - représentent le perroquet noir endémique des Seychelles, qui est également le logo de la plateforme. L'API - qui signifie interface de programmation d'application - est le service par lequel les informations sont redistribuées à d'autres opérateurs.

L'équipe de marketing numérique de STB, qui travaille sur la plate-forme depuis 2019, était à la tête du projet. Le directeur du marketing numérique, Chris Matombe, a déclaré à la presse que "avec l'introduction de ParrAPI, STB sera mieux placé pour soutenir et assister l'industrie du tourisme des Seychelles avec son marketing numérique. "

« ParrAPI nous offre une approche plus efficace pour gérer de grandes quantités d'annonces et nous pouvons désormais présenter plus d'entreprises sur nos plates-formes clients », a déclaré M. Matombe.

La directrice générale de STB, Sherin Francis, a déclaré que sur le marché du voyage en ligne actuel, où les consommateurs s'attendent à pouvoir rechercher, planifier et réserver leurs vacances numériquement, "la plate-forme va révolutionner la façon dont nous collectons et gérons les données touristiques."

« Une solution que nous obtiendrons avec le système est que nous aurons à tout moment des informations à jour et récentes sur tous les opérateurs et activités au sein de l'industrie », a déclaré Mme. Francis.

Pour faire une annonce, un opérateur doit enregistrer son entreprise ou son service sur www.parrapi.com et télécharger gratuitement toutes les informations pertinentes.

Les services touristiques qui pourront bénéficier de ParrAPI sont les hébergements, les attractions, les organisateurs d'événements, les opérateurs, les fournisseurs de restauration et de boissons, les services généraux, les locations, les visites et les transports.

Les informations téléchargées seront disponibles en quatre langues - anglais, français, allemand et italien. Les opérateurs pourront également télécharger des photos et des vidéos pour mieux vendre leurs annonces. Les seuls moments où un opérateur devra payer des frais minimes seront lorsqu'il apporte des modifications à sa liste nécessitant une traduction.

Une fois qu'un opérateur a téléchargé toutes ses informations sur ParrAPI, STB examinera les données pour s'assurer qu'elles répondent aux normes établies. Une fois approuvée, la liste sera mise en ligne.

« Jusqu'à aujourd'hui, nous faisions cela pour notre site Web. Tous les opérateurs devaient nous envoyer leurs informations et nous étions les premiers à les télécharger sur notre site Web. Avec ParrAPI, les opérateurs téléchargeront eux-mêmes leurs informations. Une fois publiées, elles seront redistribuées sur toute plate-forme connectée au système », a déclaré Mme. Francis.

Elle a souligné que pour commencer, les listes seront redistribuées sur tous les systèmes de la STB tels que le site Web du conseil et l'application numérique au fur et à mesure qu'ils sont connectés à ParrAPI. Finalement, il sera redistribué par tout opérateur qui se connecte au système.

Le nombre de distributeurs qui peuvent se connecter au système pour accéder aux informations et promouvoir les produits et services touristiques des Seychelles à travers le monde n'est pas limité mais aura un coût. Cela peut être un tour-opérateur ou quelqu'un qui a créé une plateforme de réservation.

ParrAPI rapprochera les acteurs de l'industrie du tourisme de leurs publics cibles et exploitera de nouveaux marchés grâce à une présence numérique substantielle.

Le tourisme est le principal contributeur économique des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.