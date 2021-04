Cote d'Ivoire: Décès du délégué Pdci-Rda de Zuénoula 1 - L'hommage de l'Ipnetp à Jacques Do Bi Do

Vive émotion, hier après-midi, à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp), sis à Cocody. Et pour cause, cette institution a rendu un hommage académique retentissant à son illustre serviteur, décédé le samedi 13 mars 2021, Jacques Do Bi Do, par ailleurs, délégué Pdci de Zuénloua 1.

C'était en présence de la veuve Mme Do Bi Do née Tah Lou Dénan Monique, des enfants Arthur, Francen Nadeige, Armand et d'une forte délégation du Pdci-Rda composée du secrétaire exécutif Séri Bi Guessan, Pr Baha Bi Youzan Daniel, délégué Pdci de Zuénoula 3 et conduite par le secrétaire exécutif Théodore Bodi. A cette occasion, Berté Zakaria a souligné l'expertise, les qualités professionnelles et humaines hors du commun de l'illustre disparu. « Quand j'étais seul, Dobi Do était là, quand tout semblait m'échapper, Do Bi Do Jacques était là, quand on dissimulait des choses, il était là à mes côtés pour me permettre de comprendre et de prendre les bonnes décisions » a-t-il insisté. Frédérique Bla, président de la Mutuelle des agents de l'Ipnetp est revenu sur la grandeur de l'homme. « Do Bi Do s'est investi corps et âme, dans l'expansion de l'Ipnetp. Tel un sacerdoce qu'il se devait d'accomplir.

Ainsi nous l'avions, aux côtés de tous les directeurs généraux qui se sont succédé à la tête de cet Institut, jusqu'au directeur général actuel. Le doyen Do Bi Do était un personnage affable, généreux, travailleur acharné, fidèle et engagé, altruiste, etc. » a-t-il insisté. Un symbole de reconnaissance du travail exceptionnel qu'il a abattu a été remis à la famille avec un soutien financier pour les premières démarches des obsèques. Son fils aîné, Frédérique Do Bi Do, dans une voix étreinte par l'émotion, au nom de ses frères et sœurs, a témoigné des qualités spéciales de son géniteur. Un hommage lui sera rendu ce jour à la Maison du Pdci à Cocody de 15h à 16h. La levée du corps est prévue le vendredi 16 avril 2021 de 10h30 à 11h30, suivie du transfert de la dépouille à Baoufla (Zuénoula), son village natal.