Maroc: Errachidia - La caravane «Intelaka Drâa-Tafilalet» cible les jeunes porteurs d'idées de projets

Errachidia — Les activités de la caravane «Intelaka Drâa-Tafilalet», organisée par le Centre régional d'investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet, se poursuivent dans la ville d'Errachidia (8-12 avril) au profit des jeunes porteurs d'idées de projets d'investissement.

Initiée en partenariat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), cette caravane, placée sous le thème «Caravane Intelaka Draâ-Tafilalet : l'accompagnement des jeunes porteurs de projets pour un avenir meilleur» vise à informer autour du programme intégré d'appui et de financement des entreprises dans la province.

La caravane a reçu, lundi, la visite du Wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchaab, venu s'enquérir des activités menées dans le cadre de cette initiative qui tend également à encourager l'esprit d'entrepreneuriat et d'initiative chez les jeunes porteurs de projets de la province d'Errachidia.

Le Wali, accompagné du directeur général du CRI de Drâa-Tafilalet, Allal El Baz et d'autres personnalités, a suivi à cette occasion des explications sur cette caravane qui cible les jeunes et les porteurs d'idées de projets d'investissement.

L'étape d'Errachidia s'inscrit dans le sillage de la caravane, organisée en partenariat aussi avec la wilaya et les provinces de la région de Drâa-Tafilalet, pour la sensibilisation et la présentation des finalités et avantages du programme intégré d'appui et de financement des entreprises, et ce dans la droite ligne des Hautes orientations royales.

La caravane, qui mettra le cap mardi sur Midelt après avoir sillonné plusieurs provinces de la région, ambitionne de même de rapprocher les services du CRI des jeunes porteurs d'idées et de projets d'investissement, et de fournir des explications concernant la plate-forme numérique du Centre.

Aussi, le CRI a pu, à travers cette initiative, s'imprégner et comprendre les attentes et les besoins des porteurs de projets, chose qui va permettre la mise en place d'une base de données dédiée aux jeunes et leurs projets, et partant leur assurer un accompagnement efficient et de qualité.