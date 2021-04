Maroc: Ramadan - Le renforcement des mesures restrictives dicté par la nature imprévisible du virus (El Otmani)

Rabat — La nature imprévisible de la Covid-19 et le léger ralentissement relatif de la campagne nationale de vaccination sont parmi les raisons qui ont amené le gouvernement à durcir les mesures restrictives durant le mois de Ramadan, a indiqué, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant lors d'une séance plénière commune des deux chambres du parlement, consacrée à la présentation des données sur la situation épidémiologique dans le Royaume, M. El Otmani a ajouté que cette décision a aussi été dictée par les développement épidémiologiques inquiétants enregistrés dans un nombre de pays voisins, en particulier avec l'apparition de nouvelles ayant touché le Royaume, se propageant dans plusieurs régions.

A l'approche du mois sacré de Ramadan, les autorités sanitaires et sécuritaires concernées ont relevé le degré d'alerte, a souligné le Chef du gouvernement, faisant savoir que la Commission scientifique nationale, qui avait tenu deux réunions le 11 mars et le 06 avril 2021 pour étudier la situation épidémiologique nationale et évaluer les risques qu'elle présente, a recommandé à l'unanimité la prolongation, durant le mois de Ramadan, des mesures préventives en vigueur actuellement.

L'objectif, explique M. El Otmani, est de protéger les citoyens des risques d'une nouvelles vagues et limiter au maximum les effets négatifs en cas de déclenchement de cette nouvelle vague.

Cette décision a été prise et annoncée une semaine avant le mois de Ramadan afin de permettre aux citoyens, aux commerçants, aux entreprises et aux prestataires de services de prendre les dispositions qui s'imposent, a-t-il souligné, expliquant que la décision vise la préservation de la santé des citoyens et l'amélioration de la situation épidémiologique, parallèlement à l'avancement de la campagne de vaccination.

Cette décision "proactive" a été prise dans le but d'éviter le scénario de la précédente fête de l'Aïd Al Adha, qui a connu une hausse des cas de contamination, a poursuivi le Chef du gouvernement.

Saluant le respect par les citoyens des mesures décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie et ses effets, il a appelé à poursuivre dans la même lignée, en respectant les mesures préventives et les gestes barrières, notamment dans les moyens de transport et les commerces qui connaissent une grande affluence avant et pendant le Ramadan.