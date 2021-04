Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Plus de 180 millions de FCfa octroyés à 40 jeunes par Orange Corners CI

Le programme Orange Corners Côte d'Ivoire (OC Côte d'Ivoire) accompagne 40 jeunes entrepreneurs qui ont reçu une assistance technique adaptée et un financement de plus de 180 millions de FCfa. Le programme a été lancé en 2019.

Initié par l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, Orange Corners est un programme d'incubation présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient.

En Côte d'Ivoire, le programme vise à former et accompagner 120 jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans les domaines tels que l'agribusiness, le transport et la logistique, les infrastructures et villes intelligentes, et les énergies renouvelables.

Il est mis en œuvre par la firme Entrepreneurial Solutions Partners (ESPartners) qui a développé une expertise unique d'accompagnement des entrepreneurs et leaders en Afrique et aux Caraïbes.

Pour célébrer les acquis après une année de fonctionnement, l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et la firme Entrepreneurial Solutions Partners (ESPartners) ont organisé la cérémonie de remise de certificats aux 40 premiers entrepreneurs accompagnés.

La remise s'est déroulée le 9 avril, au siège de ESPartners, à Cocody-2 Plateaux, en présence de plusieurs personnalités dont l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Son Excellence Mme Yvette Daoud, du ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, M. Félix Anoblé, représenté par Mme Hafou Touré-Samb.

« C'est une étape importante que nous franchissons aujourd'hui avec ce vivier de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ils sont désormais mieux outillés à embrasser le monde des affaires. C'est un petit pas, mais je le crois significatif, surtout dans le contexte actuel de la crise mondiale liée au Covid-19 », a déclaré Son Excellence Mme Yvette Daoud.

Faut-il le noter, OC Côte d'Ivoire veut contribuer à la prospérité et à la stabilité par l'innovation et habiliter 120 jeunes entrepreneurs ivoiriens à fort potentiel et innovants, en particulier les femmes en leur offrant une proposition de valeur unique et à fort impact.