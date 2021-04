Madagascar: Mode - Voahary Mdg dévoile sa nouvelle collection Euphoria demain

Voahary Mdg, la marque malgache d'accessoires et de sacs haut de gamme en raphia dévoile sa première collection de l'année 2021 ce mercredi 14 avril. Euphoria, le nom donné à cette nouvelle collection, comprend huit articles qui devraient apporter leur lot de fraîcheur en cette période de pandémie.

Mino Gaëlle, l'artiste et gérante de Voahary s'est inspirée des grands espaces pour Euphoria. Elle explique qu'« Euphorie a été choisi pour ce que peut nous faire ressentir le fait d'être libre et libéré de tout (jugements, pressions, stress etc.). C'est comme une sorte de réponse à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec cette pandémie. Dans cette nouvelle collection, nous avons opté pour des tons pastel comme le vert ou la lavande pour le sentiment de bien-être qu'ils dégagent. Ceci dit, on trouvera également quelques couleurs vives afin de marquer le choix de vivre ». Les articles seront accessibles dès ce mercredi 14 avril 2021 sur les pages Facebook et Instagram de la marque, ou bien à l'Atelier-Showroom sis à Faravohitra.

Utilisation des réseaux sociaux. Pour en revenir à l'histoire de la marque, Voahary Mdg est née en octobre 2018 en commercialisant ses premiers articles sur le réseau social Facebook. Le savoir-faire et l'originalité ont vite payé et la marque commence à se faire connaître du public. Ce qui a permis l'ouverture de l'atelier Voahary avec trois artisans. « Nous avons énormément travaillé pour peaufiner nos créations, en nous concentrant davantage sur les finitions. Le but est de produire des articles à la fois beaux et pratiques », a expliqué Mino concernant le processus de fabrication des accessoires et sacs de la marque. De fil en aiguille, Voahary se développe assez rapidement, notamment grâce à un beau rendu, mais aussi aux réseaux sociaux et à la stratégie marketing de sa gérante. Les produits en raphia Voahary sont demandés en dehors de nos frontières, en Allemagne, aux Etats-Unis, en France ou au Canada. Aujourd'hui, la petite entreprise compte une équipe composée d'un responsable d'exploitation, d'une responsable de production, et d'une dizaine d'artisans qui donnent tout pour sortir deux collections par an. Jusqu'à présent, chaque pièce Voahary est unique et chargée d'histoire, à l'image de la marque.