Madagascar: Finance verte - La MCB première banque partenaire du programme SUNREF

La convention a été signée respectivement par Rony Radaylall, Directeur général de MCB Madagascar et Yves Guicquéro, Directeur général de l'Agence française de Développement.

La Finance verte est à l'honneur. La banque MCB Madagascar, l'Union européenne et l'Agence française de Développement (AFD) déploient le programme Sustainable Use of Natural Ressources and Energy Finance (SUNREF) à Madagascar

Développé par l'AFD, le programme SUNREF vise à soutenir un développement plus sobre en énergie et en carbone, à un meilleur accès à l'énergie et à la protection de l'environnement à Madagascar.

Capacités locales. Le programme se fixe, par ailleurs, comme objectifs de renforcer d'une manière pérenne, les capacités locales de tout l'écosystème de la finance verte. SUNREF ambitionne ainsi de développer la capacité et l'appétence des intermédiaires financiers dans ces domaines, et partant, de soutenir les investisseurs et porteurs de projets dans la réalisation d'investissements verts. Prévue pour une durée de 4 ans le programme SUNREF Madagascar permettra notamment de dégager des lignes de crédits bancaires auprès des banques locales partenaires ; de mettre en place un dispositif d'incitation financière via des primes à l'investissement distribuées par ces mêmes banques ; et enfin un programme d'assistance technique financé par financement européen grâce à une convention de délégation de l'Union Européenne sur le fonds Africa Infrastructures Trust Fund (AITF).

Pionnière. MCB Madagascar fait office de pionnière dans le déploiement du programme SUNREF à Madagascar. Cette banque est en effet la première institution financière à signer une convention de crédit avec les deux entités partenaires. MCB Madagascar devient ainsi la première banque à bénéficier de cette ligne de crédit vert. « Cette convention est une étape importante dans la promotion des projets écoresponsables dans le pays » a déclaré Rony Radaylall, Directeur Général de MCB Madagascar. « A la MCB, nous ne cachons pas notre fierté d'être partenaire de l'AFD et de l'Union Européenne et surtout d'être la première banque à Madagascar à contracter cette ligne de crédit » a-t-il ajouté. Une démarche volontaire, réfléchie et résolument novatrice pour Madagascar. « Cette ligne de crédit va nous permettre d'aller plus loin dans le financement des entreprises et des particuliers qui désirent investir dans les projets de transition et d'efficacité énergétique » a-t-il ajouté. En tout cas MCB est bien placée pour ce genre de projet puisque le groupe a déjà structuré des financements verts sous la bannière SUNREF pour des entités à Madagascar mais à partir de son siège à Maurice

Objectifs. Pour sa part, Yves Guicquéro, Directeur Général de l'Agence Française de Développement a déclaré que « l'AFD est très heureuse, en partenariat avec l'Union Européenne de voir enfin se déployer le programme SUNREF à Madagascar et de signer avec la MCB cette première ligne de crédit ». Grâce, en tout cas à ce programme, les objectifs du gouvernement en termes d'énergie et d'environnement pourront être appuyés par les banques participantes. La place bancaire pourra finalement se doter d'une première véritable offre locale de finance verte à destination d'entreprises privées et de particuliers. Jusqu'à 15 millions d'euros d'investissements pourraient être financés. Ce qui représenterait plusieurs dizaines de projets de différentes tailles et renforcera l'ensemble de leur chaîne de valeur.