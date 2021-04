Madagascar: Jean Louis Andriamifidy - Élu président du Conseil consultatif de l'Union africaine

L'ancien directeur général du Bianco, Jean Louis Andriamifidy, a été élu par ses pairs président du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption pour un mandat de 2 ans. Cette élection s'est tenue au cours de la 36ème session ordinaire du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption (CCUAC) qui s'est tenue virtuellement du 30 mars au 9 avril 2021. La Sénégalaise Seynabou Ndiaye Diakhaté a été élue vice-présidente et le Burundais Jean Claude Bizimana a été élu rapporteur.

Bonne gouvernance. En tant que président du CCUAC, Jean Louis Andriamifidy devient également président ès-qualité de l'« Architecture de gouvernance africaine » (AGA), une plateforme qui vise à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratique ainsi qu'à assurer la bonne gouvernance et l'Etat de droit en Afrique. Pour la première fois, un Malgache devient chef d'organe de l'Union africaine, après que le Pr Harison Victor (ancien directeur général de l'INSCAE) a été élu Commissaire des affaires économiques de L'Union africaine en juillet 2017 jusqu'au mois de février 2021.

Convention. Élu membre du CCUAC, le 8 février 2019 pour un mandat de 2 ans, Jean Louis Andriamifidy a été réélu pour un 2ème mandat de 2 ans le 6 février 2021 par le Comité exécutif de l'Union africaine (UA). Il succède ainsi à ce poste au Tchadien Honorable Begoto Marion qui a conduit la délégation du CCUAC à Antananarivo au mois de novembre 2019 pour l'examen de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la corruption par Madagascar qui l'a ratifié en 2004. Le CCUAC est l'organe de l'UA chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption. Notons que 49 Etats sur 55 ont adhéré à la convention. Il est composé de 11 membres élus par le Comité exécutif de l'UA en raison de 2 représentants pour chacune des 5 régions de l'Afrique (Afrique Centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique Australe, Afrique de l'Est, et l'Afrique du Nord), plus un membre flottant. Madagascar fait partie de l'Afrique de l'Est composée par 14 Etats.