Madagascar: La danse traditionnelle malgache - Patrimoine immatériel maintenu

La danse est un moyen d'entretenir l'unité au sein d'une société. Un moyen de perpétuer les traditions, pour permettre à la population locale d'afficher son originalité car c'est une forme de culture qui a été toujours pratiquée en milieu rural en tant que règle de la vie sociale.

Elle est un facteur de développement car elle renforce la solidarité et fait connaître aux jeunes la tradition. La danse favorise la solidarité et l'unité aussi bien dans la cérémonie festive que dans le rituel funéraire qui permet le rapprochement social (dynamique de groupe), le renforcement des liens amicaux entre les quartiers ou villages.

Alors, l'intégration des principes de la hiérarchie traditionnelle s'applique dans toutes les activités c'est-à-dire le respect de l'aîné dans les différentes classes d'âge. La socialisation précoce acquise, ce qui explique la vie en groupe. Alors, identifions une cohésion sociale des groupes où la vie affective est développée.

Donc, la pratique de danses traditionnelles permet de créer des liens sociaux entre les personnes. Elle permet de rassembler des gens issus de milieux sociaux et culturels différents par une implication de tous et par un aspect transgénérationnel. Yves Guilcher l'évoque clairement à propos de la danse traditionnelle : « Chercher s'il n'y a pas dans la danse traditionnelle quelque chose qui lui serait essentiel, qu'elle serait la seule à proposer, que nous pourrions assimiler et dont nous aurions besoin. Sa fonction, par exemple, est d'être vécue et non regardée. Nous cherchons une alternative au spectacle, à la consommation, à la séparation des classes d'âges. La voilà. Pourquoi ne pas lui garder cette fonction, puisqu'elle est la sienne et que l'expérience de notre société dans ce domaine est indigente ».