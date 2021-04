Madagascar: Passation à Mahazoarivo - Continuité du service à la Primature

La Secrétaire Générale du Gouvernement sortante a passé le flambeau hier au nouveau SGG Adjoint en présence du staff de la Primature.

Gouverner, c'est prévoir. C'est le cas au Palais de Mahazoarivo où le Directeur de la Législation et du Contentieux (DLC), Rakoto Elie Clément, a été nommé Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) Adjoint lors du conseil des ministres du 31 mars 2021. Soit un jour avant la nomination du SGG Razanadrainiarison Rahelimanantsoa Rondro Lucette au sein de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC).

Incompatibles. Quatre jours après son installation dans ses fonctions de Haut Conseiller qui sont incompatibles avec celles de SGG, au nom du principe de la séparation des pouvoirs entre l'Exécutif et le Judiciaire, elle a procédé hier à la passation avec le nouveau SGG Adjoint. Ils appartiennent tous les deux au corps de la magistrature. La première est issue de l'ordre financier et le second, de l'ordre administratif.

Transfuges. Rappelons que le fauteuil de SGG Adjoint était vacant depuis la nomination du général Zafisambo Ruphin Fortunat Dimbisoa comme Directeur du Cabinet civil du Premier ministre Ntsay Christian. Il avait lui-même succédé à Rasolo Nandrasana Georges Merlin qui vient d'être élu au sein de la HCC par l'Assemblée nationale. En somme, la HCC compte deux transfuges de la Primature où la continuité du service est toutefois assurée avec la passation qui a eu lieu hier entre les deux magistrats.

Nomination. Dans les annales de la Primature, Razanadrainiarison Rahelimanantsoa Rondro Lucette était la seconde femme mais la plus jeune à avoir assumé - pendant 3 ans - les fonctions de Secrétaire Général du Gouvernement. Reste à attendre si Rakoto Elie Clément va être promu SGG à part entière ou s'il va y avoir une nouvelle nomination demain en conseil des ministres. En tout cas, il est presque sûr que ce sera encore un magistrat comme le prochain Directeur de la Législation et du Contentieux dont la nomination ne va pas non plus tarder car il a pour mission de défendre les intérêts de l'Etat devant la Justice.